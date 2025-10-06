SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de octubre 2025 - 14:12

¿Bajan las tasas del plazo fijo? Esto pagan los principales bancos si invertís $1.000.000 a 30 días

Conocé cuánto dinero obtendrás al ingresar tus ahorros en los depósitos de estas entidades en octubre.

Las tasas de los plazos fijos sufrieron una reducción importnatne a principios de mes.

Desde que comenzó octubre, las tasas de interés de los plazos fijos sufrieron un descenso considerable a comparación de la semana pasada. Actualmente, el promedio de tasa en las entidades financieras de Argentina alcanzó el 36,24% lo que afectó a los rendimientos mensuales esperados por los usuarios.

Entre las instituciones bancarias líderes, el promedio de tasa alcanzó el 35,87%. Por ello, te mostramos cuánto dinero obtendrás al depositar $1.000.000 durante 30 días en los plazos fijos de los principales bancos del país.

Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si deposito 1 millón de pesos a 30 días

Estos serán los valores finales al depositar 1 millón de pesos por 30 días en los plazos fijos de los principales bancos de argentina, según las Tasas Nominales Anuales (TNA) de octubre:

  • Banco de la Nación Argentina: La TNA de octubre alcanza el 37,50%. Por lo tanto, el monto final del depósito será de $1.030.821,92.

  • Banco Santander Argentina S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35%, por lo que el monto final equivaldrá a 1.028.767,12.

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35,25%, por lo que el monto al terminar el plazo será de $1.028.972,60.

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: La TNA de octubre alcanza el 34%. Al terminar el plazo, el depósito tendrá un valor de $1.027.945,21.

  • Banco BBVA Argentina S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35,50%, por lo que el monto final del depósito será $1.029.178,08.

  • Banco Macro S.A.: La TNA de octubre alcanza el 38%, por lo que el valor final del depósito será de $1.031.232,88.

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: La TNA de octubre alcanza el 37%, por lo que al final del plazo el monto valdrá $1.030.410,96

  • ICBC: La TNA de octubre alcanza el 35,15%, por lo que el depósito tendrá un valor de $1.028.890,41 al terminar el plazo.

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: La TNA de octubre alcanza el 31%, por lo que al terminar el plazo, se obtendrán $1.025.479,45.

