¿Bajan las tasas del plazo fijo? Esto pagan los principales bancos si invertís $1.000.000 a 30 días

Banco de la Nación Argentina: La TNA de octubre alcanza el 37,50%. Por lo tanto, el monto final del depósito será de $1.030.821,92.

Banco Santander Argentina S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35%, por lo que el monto final equivaldrá a 1.028.767,12.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35,25%, por lo que el monto al terminar el plazo será de $1.028.972,60.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: La TNA de octubre alcanza el 34%. Al terminar el plazo, el depósito tendrá un valor de $1.027.945,21.

Banco BBVA Argentina S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35,50%, por lo que el monto final del depósito será $1.029.178,08.

Banco Macro S.A.: La TNA de octubre alcanza el 38%, por lo que el valor final del depósito será de $1.031.232,88.

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: La TNA de octubre alcanza el 37%, por lo que al final del plazo el monto valdrá $1.030.410,96

ICBC: La TNA de octubre alcanza el 35,15%, por lo que el depósito tendrá un valor de $1.028.890,41 al terminar el plazo.