¿Bajan las tasas del plazo fijo? Esto pagan los principales bancos si invertís $1.000.000 a 30 días

Desde que comenzó octubre, las tasas de interés de los plazos fijos sufrieron un descenso considerable a comparación de la semana pasada. Actualmente, el promedio de tasa en las entidades financieras de Argentina alcanzó el 36,24% lo que afectó a los rendimientos mensuales esperados por los usuarios.
Entre las instituciones bancarias líderes, el promedio de tasa alcanzó el 35,87%. Por ello, te mostramos cuánto dinero obtendrás al depositar $1.000.000 durante 30 días en los plazos fijos de los principales bancos del país.
Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si deposito 1 millón de pesos a 30 días
Estos serán los valores finales al depositar 1 millón de pesos por 30 días en los plazos fijos de los principales bancos de argentina, según las Tasas Nominales Anuales (TNA) de octubre:
Banco de la Nación Argentina: La TNA de octubre alcanza el 37,50%. Por lo tanto, el monto final del depósito será de $1.030.821,92.
Banco Santander Argentina S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35%, por lo que el monto final equivaldrá a 1.028.767,12.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35,25%, por lo que el monto al terminar el plazo será de $1.028.972,60.
Banco de la Provincia de Buenos Aires: La TNA de octubre alcanza el 34%. Al terminar el plazo, el depósito tendrá un valor de $1.027.945,21.
Banco BBVA Argentina S.A.: La TNA de octubre alcanza el 35,50%, por lo que el monto final del depósito será $1.029.178,08.
Banco Macro S.A.: La TNA de octubre alcanza el 38%, por lo que el valor final del depósito será de $1.031.232,88.
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: La TNA de octubre alcanza el 37%, por lo que al final del plazo el monto valdrá $1.030.410,96
ICBC: La TNA de octubre alcanza el 35,15%, por lo que el depósito tendrá un valor de $1.028.890,41 al terminar el plazo.
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: La TNA de octubre alcanza el 31%, por lo que al terminar el plazo, se obtendrán $1.025.479,45.
