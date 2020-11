Mauricio Dayub: "Iremos a pérdida, pero seguir cerrados es peor"

Mauricio Dayub: Cuando la empecé a escribir partí de dos monólogos de Patricio Abadi y dos de Mariano Saba. Habíamos decidido hacer un espectáculo juntos y me di cuenta de que el hilo conductor tenía que ver con el equilibro. De chico me habían elogiado por ser equilibrado, al revés lo que decía mi abuelo, quien aseguraba que el mundo era de aquellos que se animaban a perder el equilibrio. Para esta obra aprendí equilibrismo. Siempre tuve cierta vocación por los objetos en el teatro, me conocen como el actor que maneja chichiruchos, así les digo yo a los objetos. Siempre mis personajes tienen algo, llaves, anteojos, guantes, boleadoras. Uso todo eso frente al público para poder trasladar la historia con elementos, que en rigor es la esencia pura del teatro, un estilo Buster Keaton o Chaplin, quienes hacían de verdad todo aquello donde intervenía el cuerpo o los objetos, lejos de la simulación de los últimos tiempos.

P.: ¿Cómo imagina que será volver a un escenario?

M.D.: Emocionante. Hemos pasado ocho meses cerrados, hemos recibido noticias muy fuertes, difíciles, angustiantes, y la posibilidad de volver emociona. Espero que este regreso, lento, con distancia social y protocolo, nos demuestre que el teatro puede ser un lugar seguro. Para que lo podamos seguir compartiendo. El teatro argentino es una actividad que nuclea a mucha gente, y tantos meses sin ingresos, para trabajadores de tantos rubros, será como avizorar un futuro. Que no será inmediato, pero que ayudará a descomprimir esa presión que generó la incertidumbre. Yo venía de trabajar mucho pero hay otra gente trabajando de manera discontinua, y es en ese sentido que esta vuelta pone un poco de esperanza para quienes proveen servicios de todas las áreas del espectáculo. Es en ellos y en el cierre de espacios en los que más pienso, porque todos contribuyen a que hayamos logrado ser una de las grandes potencias teatrales del mundo.

P.: Quienes vuelven saben que lo hacen a pérdida.

M.D.: Si, claro que será a perdida, cualquier actividad que sea reducida a un treinta por ciento implicará una disminución. Pero hay que pensar en el futuro y también en que abrir ya es mejor que estar cerrados, por el mantenimiento de los espacios, y por lo psicológico. Abrir nos obliga a ponernos en marcha y eso siempre va a ser positivo, aun a pérdida, por otro periodo más. El espíritu de la gente de teatro en nuestro país, siempre estuvo dispuesta a invertir. Muchos de los mejores espectáculos han surgido de gente que prueba a pérdida, sin que nadie los contrate. En estos meses se complicó para muchos cubrir el otro lado, el que exige ingresos para cubrir las necesidades mínimas para vivir y que son las que permiten ir a ensayar gratis.

P.: ¿Cómo son los ensayos virtuales con Suar y Peretti?

M.D.: Hemos estado ensayando de la manera que se puede, virtual, pero con continuidad y objetivos claros. Son líneas que solo pueden marcar productores y actores profesionales del nivel de ellos. No hemos desaprovechado ni un minuto, y eso es admirable en el caso de actores como ellos. Tienen la humildad de saber que es sólo probando y trabajando que se encuentra el camino. Tenemos la máxima aspiración: lograr el mejor resultado para compartirlo con el público. Es una obra sobre la amistad, sobre las crisis personales, la vida y el amor. Habla de lo que significa comprendernos a diario.

P.: ¿Qué otras actividades desarrolló durante la cuarentena?

M.D.: Además de las tragedias, nos trajo tiempo a algunos que podíamos esperar que pasara el temblor. Ese tiempo yo lo aproveché, entre otras cosas, abriendo un cuaderno, donde tenía anotados los títulos de las historias más fuertes que había vivido, las que me habían construido, por lo que habían significado en mi vida. A esos títulos los empecé a desarrollar, uno cada día. Después les grabé el audio, para escuchar si fluían. Y al escucharlos me di cuenta que podían ser cortos, o pequeñas peliculitas de 3 o 4 minutos, y empecé a trabajar con un grupo de artistas de distintas disciplinas para contarlas. Editores, directores, músicos, pintores, caricaturistas, dibujantes y construí un ciclo que se llama: Alguien como Vos. Llevo 14 cuentos terminados con sus imágenes. Están gratis en YouTube en Cero Onda producciones y en mi Instagram. Me los han pedido del Congreso Latinoamericano de la Palabra, de distintas instituciones, porque evidentemente representan la vida de muchos. No son ficción, todo me ocurrió y así lo cuento.

P.: ¿Cómo se sostuvo el Chacarerean durante la pandamia?

M.D.: Gracias a la generosidad de Luis Sartor, Martín Cortes, Marcelo Zitelli y Gabriel Goity, que están dispuestos a transferir y bancar la que nos toque. Llevamos casi 18 años juntos. Y gracias a ese aporte del estado para el 50% de los sueldos y a Nestor Marroni, el dueño del espacio, que siempre ha tenido la solidaridad de acompañar los vaivenes del teatro. Siempre se mostró flexible apostando con nosotros a la continuidad.