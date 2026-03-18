Maxi López fue eliminado de MasterChef Celebrity y Wanda Nara lo despidió entre lágrimas: "Estuviste en mi momento más difícil" + Seguir en









Luego de que el exfutbolista quedó fuera del programa, la conductora conmovió al hablar de su vínculo familiar. El video.

Momento sencible de Wanda Nara y Maxi López.

Tras la eliminación de Maxi López en la semifinal de MasterChef Celebrity, luego de la decisión del jurado de elegir como finalistas a Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini”, Wanda Nara no pudo contener las lagrimas al despedir a su exmarido, ambos brindaron una despedida cargada de emociones y sensibilidad. El momento se viralizó por redes sociales.

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Al conocerse quienes serán verdaderamente los finalistas, Wanda comenzó declarando: “Bueno, Maxi, la verdad que muchas veces dije: ‘uy, si esto sale mal me va a odiar para siempre. O sea, no va a haber una segunda oportunidad en esta relación que tenemos ahora’”. Debido a esto, destacó lo que significó su paso por el certamen para su familia: “Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también… disfrutaron mucho tenerte”. A lo que agregó con la voz quebrada, “Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar”.

“En mi momento más difícil estuviste”, dijo la conductora en relación a su enfermedad, lo que terminó de quebrarla emocionalmente. La frase también impactó en el exfutbolista, llenando su rostro de lágrimas. “Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, agregó Wanda.

“Vivimos casi toda la vida ellos (por sus hijos) en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente. A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, siguió conmovida.

Nara aprovechó para agradecer públicamente a la familia de López y a su actual pareja, Daniela Christiansson. “Le agradezco a tu familia, también a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido”, dijo, reconociendo el esfuerzo que implicó su participación en el reality.

Dada estas palabras, Maxi López respondió, “Soy feliz porque pude compartir mucho tiempo con mis hijos y ahora van a venir los otros también”. A lo que agregó en modo de cierre, “Este programa me devolvió las ganas de estar en Argentina con mi gente y mi familia”. El desconsolado llanto de Wanda Nara al despedir a Maxi López de MasterChef: el video video wanda y maxi Video despedida a Maxi López en MasterChef Celebrity. (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)