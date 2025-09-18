Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo de su bebé







La modelo sueca compartió imágenes de la íntima celebración que hizo para anunciar el género de su segundo hijo. Luego, lo publicó en su cuenta de Instagram.

Maxi López espera a su cuarto hijo.

Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo de su futuro hijo. Anunciaron el género en una intima reunión y luego, la pareja del exfutbolista compartió las imágenes en su redes sociales con un mensaje lleno de amor.

“Y es un...Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño”, escribió Christiansson.

Las imágenes compartidas mostraron la sencilla y delicada decoración que eligieron. Incluyó demasiado detalles en celeste: una bolsita de tul con pequeños colgantes de carritos y piecitos, una tarjeta de agradecimiento y la pregunta tradicional sobre el género estampada en platos y cajas de regalos "Boy or Girl?".

La publicación de Instagram se llenó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos. “Muchas felicidades y bendiciones para ustedes”; “Qué lindo, la parejita, los felicito”; “Felicidades bella pareja. ¡¡Se viene el varón!!”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Maxi López espera a su cuarto hijo Maxi López ya es padre de tres varones: Valentino, Constantino y Benedicto. Quienes son fruto de su primer matrimonio con Wanda Nara. En el año 2023 nació Elle, la niña que tuvo junto a su actual pareja, Daniela. Con la llegada de este cuarto hijo, el exdelantero agrandará aún más su familia.