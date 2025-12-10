Johnny Depp protagonizará y producirá una película basada en la novela de Mijaíl Bulgákov "El maestro y Margarita" + Seguir en









El proyecto se anunció en el Festival de Cine del Mar Rojo de Arabia Saudita, como parte de su programa Red Sea Labs, donde Depp y los productores hicieron una aparición sorpresa el miércoles.

Johnny Depp ya tiene un nuevo proyecto.

Tras su reciente paso por la Argentina, Johnny Depp protagonizará la primera adaptación cinematográfica en idioma inglés del clásico de la literatura rusa de Mijail Bulgákov, El maestro y Margarita.

El proyecto, que actualmente no tiene un director asignado, está siendo producido por el sello IN.2 Film de Depp en conjunto con la productora de Jeanne du Barry, Svetlana Dali, y Grace Loh.

Dali y Loh producirán junto a Depp, Stephen Deuters y Stephen Malit. El proyecto se anunció en el Festival de Cine del Mar Rojo de Arabia Saudita, como parte de su programa Red Sea Labs, donde Depp y los productores hicieron una aparición sorpresa el miércoles. El Fondo del Mar Rojo financió parcialmente la película de Depp de 2023, Jeanne du Barry.

No quedó claro de inmediato si Red Sea Fund también financia parcialmente El Maestro y Margarita, pero es probable que así sea. Se espera que la producción comience a finales de 2026.

Dali y Loh han estado involucrados en una batalla legal con el agente de ventas Luminosity Pictures por una reciente adaptación en idioma ruso de la célebre novela soviética, dirigida por Michael Lockshin, que ha sido un éxito en Rusia y se ha estrenado en algunos territorios internacionales, pero no en Estados Unidos. En la disputa, Dali y Loh afirmaron tener la propiedad legítima exclusiva de los derechos de la novela.

La novela de Bulgakov, que se publicó póstumamente en la década de 1960 y es ampliamente considerada una de las grandes obras de la literatura del siglo XX, nunca ha sido adaptada para la gran pantalla en inglés a pesar de los intentos realizados por Roman Polanski, Federico Fellini, Terry Gilliam y Baz Luhrmann, entre otros cineastas. De qué trata El maestro y Margarita Ambientada entre el Moscú de la década de 1930, donde el diablo regresa con su gato parlante para sembrar el caos entre sus ciudadanos corruptos, y la Jerusalén de la época de Poncio Pilato, 'El Maestro y Margarita' narra una historia fantástica y satírica de amor, libertad artística y la eterna batalla del bien contra el mal —dice la sinopsis de la película de Depp—. Una tercera historia entrelazada sigue a un escritor en apuros y a su amante, Margarita, quien está dispuesta a todo para salvarlo del sistema totalitario. Lo que sigue es un relato oscuramente cómico y desbordantemente imaginativo de energía inagotable, profundidad filosófica y rebelión espiritual: una obra que sigue siendo de una relevancia feroz hoy en día y un recordatorio atemporal del poder del arte para desafiar, iluminar y perdurar. Este proyecto continúa la colaboración de Dali con IN.2 tras sus papeles como productora ejecutiva en World Vision y Jeanne du Barry (2023), con Depp, así como en su trabajo como director en Modì: Tres días en el ala de la locura (2024). Natasha Rogal también produce, con Robert MacLean produciendo para Tribune Pictures. Entre los productores ejecutivos se encuentran Nevin Shalit, Andrew Fourman, Konstantin Elkin de World Visions, Michael Paletta de Tribune Pictures y el fallecido Michael Lang.