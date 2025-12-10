Todos los artistas internacionales que confirmaron shows en Argentina en 2026

Artistas como Bad Bunny, Rosalía, AC/DC, Megadeth y Doja Cat traerán sus giras a Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con fechas confirmadas y entradas ya a la venta.

La banda se presentará el 23, 27 y 31 de marzo en el Estadio River Plate.

El 2026 se perfila como uno de los años más movidos para la agenda de recitales en Argentina . Las productoras ya empezaron a confirmar su programación y el listado de artistas que llegarán al país muestra un panorama tan variado como ambicioso: Rosalía , AC/DC y hasta la gira de despedida de Megadeth .

Con varios shows agotados con meses de anticipación y otros que se anunciarán en las próximas semanas, el ciclo que viene promete una cartelera repleta de recitales en estadios, arenas y festivales. A continuación, conocé los detalles.

La banda de rock originaria de Suecia llegará el próximo 31 de enero al Teatro Vorterix . Las entradas están disponibles en el sitio web LivePass .

Con el objetivo de presentar su nuevo álbum "The Hives Forever, Forever The Hives", el show es la antesala de su participación como invitados especiales de "My Chemical Romance" en el Estadio Huracán.

Después de 17 años de espera , el grupo confirmó su regreso la Argentina con un show en el Estadio Tomás Adolfo Ducó , la residencia del Club Atlético Huracán.

La banda se presentará el próximo 1 de febrero, con "The Hives" como invitados especiales. El recital coincide con el relanzamiento de una edición expandida de "Three Cheers for Sweet Revenge", su segundo disco, y las entradas ya están agotadas.

Avenged Sevenfold

La banda de heavy metal regresa al país después de 10 años para presentar su último álbum titulado "Life Is But A Dream". El show estaba previsto para el 30 de septiembre de 2025 en el Movistar Arena (originalmente el 30) pero por cuestiones de salud cancelaron su gira por Latinoamérica.

Sin embargo, el grupo californiano anunció su reprogramación una nueva fecha: el próximo 3 de febrero. Los tickets se pueden conseguir en la pltaforma online del estadio de Villa Crespo.

Doja Cat

La rapera llegará a nuestro país para dar su primer show individual, ya que su primera visita fue en el marco del Lollapalooza 2022.

La presentación de su gira "Ma Vie World Tour", con la que trae su quinto trabajo discográfico, "View", será el domingo 8 de febrero en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles en el sitio web del estadio.

Kali Uchis

La cantante del éxito "Telepatía" confirmó su regreso a Argentina con su nuevo disco "Sincerely: P.S." para el 10 de febrero en el Movistar Arena.

Esta será la primera presentación propia de la artista en el país, después de tocar en el festival BUE en 2017 y el Lollapalooza 2023.

Marky Ramone

El baterista de "Ramones" vuelve a la Argentina con "Marky Ramone’s Blitzkrieg", su nuevo disco editado por el sello nacional "Pinhead Records" que incluye clásicos de la legendaria banda de punk rock.

El artista se presentará el martes 10 de febrero de 2026 en el Auditorio Sur, junto con Iñaki “Pela” Urbizu en voz, Marcelo Gallo en guitarra y Martín Sauan en bajo. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Yandel

El puertorriqueño se presentará el miércoles 11 de febrero en el Movistar Arena con “Yandel Sinfónico”, un espectáculo que mezcla el género urbano con una orquesta completa.

Así, el reggeatonero reinterpretará sus mayores éxitos, como "Rakata" y "Encatadora", pero con la compañía de decenas de artistas en escena y arreglos de cuerda y viento propios de la música clásica.

Franz Ferdinand

Después de confirmarse su presentación en el Cosquín Rock 2026, la banda anunció que tendrá su propio show el 12 de febrero en el C Art Media.

El grupo encabezado por Alex Kapranos llega con "Greater Glasgow European Cultural Exchange 2026", su nueva gira mundial.

Bad Bunny

El puertorriqueño regresa a Buenos Aires con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que comenzó con una histórica residencia de 30 shows en su país natal.

Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial según el Spotify Wrapped 2025, se presentará los días 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio River Plate y las entradas se encuentran agotadas.

Sin Bandera

El dúo mexicano-argentino formado por Leonel García y Noel Schajris regresará a nuestro país con un show en el que celebrará los 25 años de trayectoria.

La banda presentará "Escenas", su nuevo álbum, y llegará el 13 y 14 de febrero al Movistar Arena de Buenos Aires. Después, confirmaron distintos shows por las provincias argentinas: el 16 de febrero en el Anfiteatro de Rosario, el 18 en el Arena Maipú de Mendoza y el 19 en el Quality Arena de Córdoba.

RÜFÜS DU SOL

Después de brillar en el Lollapalooza 2025, el trío electrónico llegará el 19 de febrero al Movistar Arena. El grupo australiano recorrerá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su nuevo álbum "Inhale/Exhale".

Ricardo Montaner

El artista vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira que marca el reencuentro más esperado con el público luego de varios años de descanso de los escenarios.

El show promete revivir los clásicos que lo volvieron una de las voces más queridas de la música en español y tendrá lugar el sábado 21 de febrero en el Movistar Arena.

Chayanne

El ícono de la música latina regresa a Buenos Aires con su gira "Bailemos Otra Vez Tour". El artista vuelve a nuestro país después de 5 años y se presentará los días 24 y 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena con entradas agotadas. Y llegará al Estadio Vélez Sarfield el 13 de marzo.

Big Time Rush

La boy band regresa a Buenos Aires de su gira mundial "BIG TIME RUSH IN REAL LIFE". El show será el martes 3 de marzo en el Movistar Arena y peomete revivir los momentos musicales más icónicos de la serie éxito de Nickelodeon.

Pablo Alborán

El cantautor español se reencontrará con sus fans argentinos el 5 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 7 de marzo en el Quality Arena de Córdoba, como parte de su gira "Global Tour KM0".

Alejandro Sanz

Con su gira "¿Y ahora qué?", el artista español llega el 4 de marzo al Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de al Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 al Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

AC/DC

Después de 16 años, la banda australiana regresa a nuestro país con un tour que homenajea su disco "Power Up", concebido como un homenaje directo a Malcolm Young, el alma fundacional del grupo.

Con Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo), el grupo se presentará el 23, 27 y 31 de marzo en el Estadio River Plate con entradas agotadas.

Sebastián Yatra

El artista colombiano llega a Argentina con “Entre Tanta Gente Tour” y se presentará el 15 de abril en el Movistar Arena.

Megadeth

La banda liderada por Dave Mustaine se despide de los escenarios y confirmó su último show en Argentina: será el 30 de abril de 2026 en Tecnópolis. El recital forma parte de su gira mundial “THIS WAS OUR LIFE 2026”.

Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteco atraviesa un momento más que exitoso en su carrera: se presentará los días 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo en el Movistar Arena con entradas agotadas.

Korn

La banda pionera del metal alternativo anunció su regreso para el 10 de mayo de 2026 en Parque Sarmiento, en el marco de su nueva gira mundial “Are You Ready".

Beret

Con éxitos como "Lo siento", "Vuelve" y "Porfa No Te Vayas", el grupo español llega a Argentina el próximo 16 de mayo al Gran Rex para presentar oficialmente su nuevo álbum "Lo bello y lo roto".

Mon Laferte

La multipremiada y reconocida globalmente artista méxico-chilena llega a Buenos Aires con su nuevo disco"Femme Fatale". El show será el próximo 21 de mayo en el Movistar Arena.

Cuarteto de Nos

Después de deslumbrar con su presentación en el Estadio Ferro, el grupo llega el jueves 28 de mayo al Movistar Arena. Las estradas están disponibles desde el sitio web del establecimiento.

Natalia Lafourcade

La artista mexicana regresa a los escenarios con"Cancionera Tour", su propuesta musical más íntima y auténtica hasta el momento. El show será el viernes 29 de mayo en el Teatro Gran Rex y los tickets están disponibles través de "TuEntrada".

Rosalía

A casi tres años de su presentación en el Lollapalooza 2023 con su disco "Motomami", Rosalía llegará a la Ciudad de Buenos Aires el próximo 1 y 2 de agosto de 2026 con "LUX TOUR".

La artista catalana se presentará en el Movistar Arena de Villa Crespo y las entradas solo se podrán conseguir a través del sitio web del establecimiento cultural.

Jorge Drexler

El cantante uruguayo regresa al país para presentarse el 2 de octubre en el Quality Arena de Córdoba, el 4 en el Metropolitano de Rosario, y el 6 y 7 en el Movistar Arena de Buenos Aires.