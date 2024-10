"Megalópolis", la nueva película de Francis Ford Coppola se proyectará en el Festival de Cine de Mar del Plata

También podrá verse Sing Sing de Greg Kwedar, protagonizada por el nominado al Oscar, Colman Domingo. Las propuestas provenientes de Estados Unidos, en su gran mayoría del cine independiente, también incluyen a la comedia Between the Temples de Nathan Silver, con Jason Schwartzmann y Carol Kane , el drama deportivo Unstoppable de William Goldenberg, la nueva película de Jennifer López en la que también trabajan Shawn Hatosy y Bobby Cannavale, así como A Different Man de Aaron Schimberg , un drama sobre la identidad protagonizado por Sebastian Stan junto al actor británico Adam Pearson.

Además de la ya anunciada Emilia Pérez, que representará a Francia en el Oscar, otras 4 películas que compiten por la estatuilla dorada serán parte de la programación. Estas son Sujo de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, elegida por México, The Seed of the Sacred Fig del iraní Mohammad Rasoulof, que va por Alemania, la japonesa Cloud de Kiyoshi Kurosawa y Vermiglio de Maura Delpero, quien ganó la competencia argentina en el Festival de Mar del Plata de 2019, y que este año busca una nominación para Italia.

Del cine francés se podrá ver Le deuxieme acte de Quentin Dupieux, con Léa Seydoux, Vincent Lindon y Louis Garrel. Del portugués estará Grand Tour de Miguel Gomes. De España se proyectará Volvereis de Jonás Trueba, de India All We Imagine As Light de Payal Kapadia y Dear Jassi de Tarsem y de Corea del Sur By the Stream de Hong Sang-soo.

Por fuera de la competencia latinoamericana se exhibirán las brasileñas Inexplicabel de Fabricio Bittar y Ainda Não é Amanhã de Milena Times.