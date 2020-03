Metheny de regreso

Después de más de un lustro sin entrar a un estudio de grabación, el virtuoso guitarrista Pat Metheny regresa a lo grande con uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Este flamante “From This Place” es un disco en el que Metheny y el cuarteto con el que toca en vivo los últimos años -y con el que vendrá a Buenos Aires para dos conciertos en el Gran Rex a mediados de este mes- están apoyados por la Hollywood Symphony Orchestra, que conduce Joel McNeely. Pero no es exactamente un experimento sinfónico, sino una original combinación de las improvisaciones y jams entre el guitarrista y su banda (el pianista Gwylym Simcock, el baterista mexicano Antonio Sánchez, y la bajista malaya Linda May Han Ho), que luego inspiraron los arreglos orquestales grabados posteriormente y remezclados de manera bastante novedosa con las pistas de las sesiones del cuarteto de Metheny. Son una decena de temas que parten del estilo sutil y cerebral de Metheny, con pasajes de jazz clásico y poderosos ritmos funkys potenciados por la percusión de Sanchez. Éste es uno de esos discos ricos en detalles a descubrir a medida que se va escuchando varias veces.