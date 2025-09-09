Michael Caine saldrá de su retiro para participar en una película con Vin Diesel

Si se materializa, la secuela de "The Last Witch Hunter" marcaría la primera película de Caine desde que anunció su retiro de la actuación en 2023.

El legendario actor Michael Caine saldrá del retiro para protagonizar junto a Vin Diesel una secuela de la película The Last Witch Hunter .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según un nuevo informe del portal Variety, el actor de 92 años dejará su retiro para la nueva película de Lionsgate . Vin Diesel también regresará para protagonizar la película, cuyo desarrollo se está acelerando en Lionsgate y la productora de Diesel, One Race Films.

Aunque aún no se ha cerrado un acuerdo con Caine, se espera que repita su papel de la película de 2015, en la que interpretó a Dolan, un sacerdote que guía al guerrero Kaulder de Diesel mientras lucha para detener una plaga iniciada por una reina bruja.

La película original de acción y fantasía recaudó tan solo 27 millones de dólares en Estados Unidos, pero tuvo mayor éxito en el extranjero, recaudando 119 millones de dólares en territorios internacionales. Posteriormente, resurgió con la llegada de los estrenos digitales y domésticos, convirtiéndose en una de las películas más vistas de Netflix este año.

Si se materializa, la secuela de The Last Witch Hunter marcaría la primera película de Caine desde que anunció su retiro de la actuación en 2023, una decisión que reveló a los 90 años, cuando promocionaba The Great Escaper de Oliver Parker .

En la película, Caine interpretó a Bernie Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que escapa de su hogar de ancianos para asistir a las celebraciones del aniversario del Día D en Francia.

“Los únicos papeles que puedo conseguir ahora son hombres de 90 años. O quizás de 85”, dijo. “No van a ser los protagonistas. A los 90 no hay protagonistas, sino chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé: mejor me voy con todo esto”.

El actor tuvo su papel decisivo en Zulu de 1964, antes de protagonizar docenas de películas clásicas como The Italian Job, La huella, The Muppet Christmas Carol y la trilogía The Dark Knight de Christopher Nolan.