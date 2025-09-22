Bloqueo a Victoria Villarruel y gestiones en el premarket: así se tejieron los anuncios para frenar el colapso económico

El Presidente deberá además brindar su discurso en la asamblea de la ONU. El Gobierno recibió con alivio el mensaje del secretario del Tesoro de EEUU.

El presidente Javier Milei se prepara para su 12° viaje a EEUU , en donde espera mantener una bilateral con Donald Trump y la titular del FMI, Kristalina Georgieva . El mandatario se va con cierto alivio: luego de varias jornadas de volatilidad cambiaria y una interna política galopante, el auxilio financiero de Estados Unidos y los dólares que se esperan tras el anuncio de quita de retenciones aportaron estabilidad en los mercados .

Según pudo reconstruir Ámbito, el Presidente postergó su viaje a Estados Unidos -previsto en principio para el domingo- para poder firmar el decreto 682/2025 sobre retenciones , algo que no puede realizarse desde el exterior. La decisión que promete abrir un nuevo capítulo en la relación con el campo y con mejorar el vínculo con gobernadores. En el oficialismo confirmaron a este medio que de acá al 31 de octubre estiman conseguir u$s7.000 millones .

La jornada estuvo marcada por gestos. Además del anuncio al agro, quince minutos antes de la apertura de los mercados, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, salió a garantizar “la ayuda que sea necesaria”. Nadie en Balcarce 50 pudo explicar con precisión a cambio de qué. En los pasillos gubernamentales celebraron el mensaje como una señal de respaldo y festejaban las pantallas televisivas que anunciaban un retroceso del dólar , aunque la letra chica sigue envuelta en sombras.

Ya el jueves, en la reunión que se celebró en la residencia de Olivos con candidatos y jefes de campaña, el Presidente les había anticipado a sus invitados que contaba con los dólares necesarios para defender la banda superior del tipo de cambio.

Javier Milei juntó a su mesa política y Gabinete antes de viajar a EEUU

Aprovechando las horas antes del vuelo rumbo a Nueva York, el mandatario volvió a reunir este lunes en Casa Rosada a su mesa política y luego al Gabinete. El jefe de Estado llegó a Casa Rosada este lunes a las 9:30 y una hora después comenzó el primer cónclave, encabezada por el mandatario y del que participaron el portavoz Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el asesor, Santiago Caputo.

En tanto, al mediodía se reunió el Gabinete en pleno, y se sumaron los titulares de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Luis Petri; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Interior, Lisandro Catalán.

En el plano electoral, intentan contagiarse de optimismo hacia octubre. En este marco, el Gobierno no sólo insiste con su receta económica, sino que además tiene casi definido que cerrará la campaña en Córdoba, la provincia que le dio el envión decisivo en 2023 y que hoy busca volver a conquistar.

La apuesta es doble: mostrar solvencia en los mercados y sostener la narrativa del outsider que todavía puede torcer el rumbo. Lo que no queda claro es cuánto margen real le queda para improvisar sin que el costo se traslade a la economía doméstica.

En Estados Unidos, la reunión que tenía prevista para esta tarde con Kristalina Georgieva finalmente se concretará mañana tras el encuentro con Trump y Bessent.

En Estados Unidos Milei estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.