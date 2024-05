Michelle Yeoh protagonizará la serie de "Blade Runner" en Amazon Prime Video

El presente laboral de Michelle Yeoh

Yeoh ganó el Premio de la Academia a la mejor actriz por “Everything Everywhere All at Once” en 2023, convirtiéndola en la primera persona asiática en ganar el premio. También obtuvo premios en los premios SAG, los premios Independent Spirit y los Globos de Oro por su trabajo en la película. También es conocida por sus papeles en películas como “Crazy Rich Asians”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon 1 & 2”, “Memoirs Of A Geisha”, la película de James Bond “Tomorrow Never Dies” y “Sunshine”. En televisión, recientemente ha protagonizado programas como “The Brothers Sun”, “American Born Chinese” y “The Witcher: Blood Origin”. También protagonizará la película derivada de “Star Trek: Discovery”, “Star Trek: Sección 31”, en Paramount+.