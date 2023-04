Michelle Yeoh vuelve al universo de Star Trek con una película para Paramount+

El portal Deadline reveló por primera vez que Yeoh estaba en conversaciones para el proyecto en 2018 y luego se confirmó en 2019 que estaba en desarrollo como una serie en CBS All Access . Ahora se rediseñará como una película en la señal de streaming.

“Estoy más que emocionado de volver a mi familia de Star Trek y al papel que he amado durante tanto tiempo”, dijo Yeoh. “La Sección 31 ha estado muy cerca de mi corazón desde que comencé el viaje de interpretar a Philippa todo el tiempo cuando se lanzó esta nueva era dorada de Star Trek. Verla finalmente tener su momento es un sueño hecho realidad en un año que me ha mostrado el increíble poder de nunca renunciar a tus sueños. No podemos esperar para compartir lo que te espera, y hasta entonces: ¡vive mucho y prospera (a menos que el emperador Georgiou decrete lo contrario)!".