Miley Cyrus reveló que no quiere hacer más giras de estadios

Miley Cyrus lanzó un sencillo exitoso a principios de este año con "Flowers" , pero no hay que esperar que la ex estrella de Disney lo cante durante una gira en el corto plazo. Aparentemente, la cantante no tiene ningún deseo de salir de gira y cantar frente a miles de fanáticos.

“No solo no puedo hacer una gira, no quiero”, continuó, “porque no puedo es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o satisfacción de alguien más que no sea el mío?".