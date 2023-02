Mini reunión de Friends: Courtney Cox recibió su estrella en el Paseo de la Fama

El honor llega antes del debut de otra entrega de la franquicia Scream en la que repite el papel favorito de los fanáticos como Gale Weathers y otra temporada para su serie de Starz Shining Vale. Dern inició los tributos llamando a Cox amiga, hermana y “la persona más extraordinaria posible”. Ella detalló un viaje a Disneylandia cuando vio de primera mano el “deleite y pura emoción” en los ojos de las personas cuando reconocieron a Cox. Algunos fanáticos abandonaron su lugar en la fila para saludarla porque la amaban más de lo que amaban a Space Mountain, señaló Dern. "Dios los bendiga."

Las siguientes fueron Aniston y Kudrow, y los dos dijeron que cuando consiguieron sus trabajos en Friends, estaban nerviosos por conocer a Cox, quien, en ese momento, era el miembro más famoso del elenco, gracias a créditos como un video de Bruce Springsteen, Family Ties, Ace Ventura: Pet Detective y Misfits of Science, entre otros.

“Estaba realmente nerviosa por conocerla porque era una gran admiradora”, explicó Aniston. “Recuerdo haberla visto en el Flowering Tree, una tienda de yogures a la que íbamos. Entré en pánico, sudé y simplemente no sabía cómo sería ella cuando obtuviéramos nuestro trabajo”.

Debido a la experiencia e influencia de Cox, Kudrow dijo que tuvo un profundo efecto en el elenco de Friends. “Eso realmente nos preparó para convertirnos en uno de los actores más cercanos, cariñosos y comprensivos en, diré, la historia de la televisión”. Aniston y Kudrow luego felicitaron el ajetreo paralelo de Cox de cambiar casas y este último dijo: “Recuerdo que Courtney dijo: 'Miren, he ganado más dinero con casas que con la actuación'. Sí, eso cambió”.

Al aceptar el honor, Cox admitió que odia y le aterroriza hablar en público, “razón por la cual no me presento a menos que literalmente me aferre a Lisa y Jennifer”. Agradeció a Aniston, Dern y Kudrow por presentarse para ella “en público, como lo haces tan a menudo en privado”.

Cox centró su atención en sus proyectos "más largos e importantes": su novio McDaid y su hija Coco. “Gracias por enseñarme a ser una mejor persona”, dijo sobre McDaid, alguien a quien llamó una persona increíble y talentosa. “Gracias, Coco, por recordarme todos los días que no lo soy”, bromeó.