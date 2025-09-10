Netflix presentó el tráiler de "El Botín", la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon







El Botín se estrena globalmente en Netflix el 16 de enero de 2026.

Netflix presentó el tráiler de El Botín, la nueva película de Joe Carnahan protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon.

El poderoso elenco del filme se completa con: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.

De qué trata El Botín La sinopsis indica: "Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar".

“El Botín surgió de una profunda experiencia personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami-Dade”, dijo el director. “Está inspirada en parte en su vida y, luego, en mi inquebrantable amor por esos clásicos del thriller policiaco de los 70 que realmente valoraban los personajes y las relaciones interpersonales y se convirtieron en referentes de esa época: películas como Serpico y El Príncipe de la Ciudad y, más recientemente, Heat de Michael Mann”.

La película marca la primera colaboración entre Netflix y Artists Equity de Damon & Affleck. Es producida por el dúo, junto con Dani Bernfeld y Luciana Damon. Los productores ejecutivos son Kevin Halloran y Michael Joe para Artists Equity. El Botín se estrena globalmente en Netflix el 16 de enero de 2026.