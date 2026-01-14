Mónica Gonzaga defendió a Julio Iglesias tras las acusaciones por acoso sexual + Seguir en









La expareja del cantante español habló desde Punta del Este luego de la difusión de denuncias por presunto acoso sexual y maltrato, puso en duda las versiones publicadas por medios internacionales y recordó cómo fue su relación con el artista.

Mónica Gonzaga y Julio Iglesias durante los años de su relación, un vínculo que se inició en Venezuela y se extendió con idas y vueltas a lo largo del tiempo.

Luego de la difusión de graves acusaciones contra Julio Iglesias, su expareja argentina, Mónica Gonzaga, dio su punto de vista luego de la difusión de inculpaciones, y defendió al cantante español. “El Julio que yo conocí no es esto”, afirmó desde su residencia en Punta del Este, y comparó su experiencia en pareja con Iglesias, con los hechos que ocupan portales internacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El galán español es acusado de maltrato y acoso sexual contra dos exempleadas de su casas en República Dominicana y Bahamas, luego de la publicación de una investigación por parte de elDiario.es y Univisión Noticias. En ese contexto, Gonzaga descargó su tristeza y dio su testimonio en contra de lo que plantea la hipótesis de los medios españoles: “El Julio que yo conocí no es esto”, afirmó.

La otra opción que barajó la modela argentina es un problema de salud del cantante de 82 años. “Si algo así fuera cierto, lo único que puedo pensar es que o está senil o con problemas mentales”. La dinámica que plantea Gonzaga es todo lo contrario de lo que se le acusa a Iglesias: “El abuso se lo cometían a él. Salíamos con guardaespaldas y de los aeropuertos con policías porque las mujeres se le tiraban encima”, recordó.

“Julio era un conquistador, un seductor, le decía cosas lindas a todas las mujeres, pero eso… no” y advirtió sobre el impacto emocional que estas noticias generan en el cantante. “Sea verdad o mentira, esto lo debe estar haciendo sufrir muchísimo”, concluyó.

El romance entre Julio Iglesias y Mónica Gonzaga La relación entre Julio Iglesias y Mónica Gonzaga comenzó en Venezuela, durante un concurso de belleza, cuando ella tenía 16 años y el cantante 33, recién separado de Isabel Preysler. Fue un vínculo extenso, atravesado por idas y vueltas, que en aquel contexto no generaba cuestionamientos por la diferencia de edad, según recordó la actriz.

Gonzaga convivió con Iglesias en Miami y compartió la vida cotidiana con su familia, a la que describió como un entorno “normal y afectuoso”. En la intimidad, lo definió como amoroso, romántico y educado, una imagen que —aseguró— contrasta con las denuncias actuales. La relación terminó cuando Iglesias fue sincero sobre su rechazo a la monogamia. Aun así, mantuvieron un trato cordial con el paso de los años, marcado por el respeto y el recuerdo de un romance intenso.

Temas Punta del Este