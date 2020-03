Morrisey regresa con notable obra

Hacía tres años que Morrissey no sacaba un disco con canciones nuevas. Su último y excelente álbum, “California Son”, era una colección de covers con grandes versiones de músicos como Roy Orbison, pero claro, faltaba el toque personal del cantante de los míticos The Smiths. Este flamante “I Am Not A Dog On A Chain” nos trae a un nuevo Morrissey apoyado por un grupo de músicos que vienen tocando con el divo pop hace rato, y no sólo eso; también pueden componer sus canciones, como sucede en los once tracks de este nuevo álbum, todos compuestos para el lucimiento del cantante por distintos miembros de su banda, como el tecladista Gustavo Manzur (experto en sintetizadores y hasta en el viejo y querible Mellotron); el guitarrista Jesse Tobias, y el bajista Mando Lopez. Pero las letras vuelven a traer al más puro Morrissey, especialmente al divo quejoso que se burla de la prensa en el tema que da su titulo al álbum, o el más melancólico como el que aparece en la excelente “Love I Son It’s Way Out”.