Ozzy Osbourne será homenajeado en los MTV VMAs 2025 por Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt







Yungblud, Tyler y Bettencourt estuvieron entre los artistas que acompañaron a Osbourne en su concierto "Back to the Beginning" pocas semanas antes de su fallecimiento.

Ozzy será homenajeado en la ceremonia de los MTV VMAs.

Los MTV VMAs 2025 rendirán homenaje al legendario líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, con la actuación de Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt. Subirán al escenario el domingo para homenajear a Osbourne con un popurrí de sus grandes éxitos.

Con más de 120 millones de álbumes vendidos en todo el país, Osbourne ganó cinco premios Grammy y fue incluido en dos ocasiones en el Salón de la Fama del Rock & Roll, ambas con Black Sabbath en 2006 y como solista en 2024, con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood y el Paseo de las Estrellas de Birmingham, entre otros honores.

Su larga trayectoria con MTV se remonta a los 80 con Headbanger's Ball. Su reality show, Battle for Ozzfest, se emitió durante una temporada en 2004. En él, ocho bandas compitieron en una serie de desafíos por un lugar en el cartel del festival de metal, Ozzfest.

En 2002, MTV estrenó The Osbournes, un reality show de estilo verité centrado en la vida familiar del patriarca Ozzy, la matriarca Sharon Osbourne, su hija Kelly y su hijo Jack. El programa ofreció una faceta del cantante que pocos habían visto: un poco decrépita, a veces confusa, y la fuente de la comedia de la serie. El programa ganó el Emmy a Mejor Programa de No Ficción (Reality) en 2002 y fue nominado de nuevo al año siguiente. Su último episodio se emitió el 21 de marzo de 2005.

Quiénes serán parte de los MTV VMAs 2025 Conducidos por LL Cool J, los MTV VMAs 2025 también contarán con las actuaciones de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat, Ricky Martin, quien será honrado con el Premio Ícono Latino de los VMAs, Busta Rhymes, quien recibirá el Premio Visionario Rock the Bells inaugural y Mariah Carey, quien recibirá el Premio Video Vanguard. La entrega de premios se transmitirá en vivo desde el UBS Arena de Nueva York, el domingo 7 de septiembre en la señal CBS, simultáneamente en MTV y en streaming en Paramount+ en los EE. UU.