Revelaron la causa de muerte de Anne Heche

La agencia EFE reveló un informe en el que detalla los motivos del fallecimiento: fractura de esternón, golpes en la cabeza, quemaduras, inhalación de humo.

Heche ingresó al hospital West Hills de Los Ángeles el 5 de agosto pasado tras chocar su automóvil contra una vivienda que se ubicaba en la zona de Mar Vista. El siniestro vial terminó con su auto incendiado.

Después de recibir atención médica, la actriz fue declarada en estado de muerte cerebral el 11 de agosto por la noche y dos días más tarde su corazón dejó de latir.

Luego de conocerse el accidente de tránsito que protagonizó, se dieron a conocer las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en la que se puede ver cómo manejaba a una alta velocidad.

Su automóvil terminó saliendo de la ruta e impactó de lleno contra una casa. Así, la mujer sufrió graves quemaduras debido a que su vehículo se incendió.

Heche se destacó por primera vez en la telenovela “Another World” de la cadena NBC de 1987 a 1991, llevándose un premio Daytime Emmy por el papel de las mellizas Marley y Vicky.

Para fines de la década de 1990 era una de las actrices más populares de Hollywood, con constantes apariciones en portadas de revistas y en películas de alto presupuesto. En 1997, protagonizó “Donnie Brasco” con Johnny Depp y “Volcano” con Tommy Lee Jones y formó parte del elenco de la cinta “I Know What You Did Last Summer”.

Al año siguiente, trabajó con Harrison Ford en “Six Days, Seven Nights” (“Seis días y siete noches”) y con Vince Vaughn y Joaquin Phoenix en “Return to Paradise”. También interpretó a una de las víctimas de homicidio más famosas del cine, Marion Crane de “Psycho” (“Psicosis”), en la nueva versión dirigida por Gus Van Sant del clásico de Alfred Hitchcock, y coprotagonizó la popular “Walking and Talking”.