Sindicalistas y empresarios pidieron reconstruir el diálogo para impulsar la producción y el empleo.

Más de 300 representantes del sector productivo, empresarial, sindical y académico participaron en Rosario de una jornada organizada por CAME, la CGT, FISFE y ADIMRA. Advirtieron por el deterioro de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del consumo.

Más de 300 representantes del sector empresarial, productivo, sindical y académico participaron este jueves en Rosario de la jornada “Argentina Produce: Diálogo que Construye” , un encuentro que puso el foco en los problemas que atraviesan la producción, el empleo, la industria y la competitividad y en la necesidad de recuperar el diálogo entre los distintos actores de la economía.

La actividad se realizó en la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y fue organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , la Confederación General del Trabajo (CGT) , la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) . El planteo central fue la necesidad de construir una agenda de desarrollo económico y social de largo plazo , en un contexto de dificultades para numerosas empresas, especialmente pequeñas y medianas, y de preocupación por el nivel de empleo formal y la inversión productiva.

El documento presentado señaló que la economía real atraviesa dificultades que requieren “ atención y respuestas consistentes ” y planteó una agenda basada en el diálogo social entre trabajadores, empleadores y el Estado , con medidas para fortalecer el empleo formal, las pymes y la inversión productiva, impulsar la productividad, la competitividad y la incorporación de tecnología, reducir los costos de producción y adaptar las relaciones laborales a las nuevas modalidades del mundo del trabajo.

El presidente de CAME y AER, Ricardo Diab , calificó la situación actual como “muy difícil” para los sectores que participaron del encuentro y vinculó directamente la crisis industrial con el desempeño del comercio.

“No nos da lo mismo como comercio la venta de productos nacionales o importados, porque cada fábrica que cierra son pérdidas de empleo y cada trabajador que se queda sin ingresos, es a la vez la pérdida de un consumidor para nosotros”, sostuvo.

Diab también destacó el vínculo entre las pequeñas empresas y sus trabajadores. “La mayoría de las empresas que representamos no tiene más de 10 trabajadores, y cada uno de ellos no es un número, porque los consideramos parte fundamental de nuestra existencia”, afirmó.

“Si hoy estamos todos acá expresando las mismas dificultades es porque algo no está funcionando. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de lo que representamos: en nuestro caso las pymes”, agregó.

La CGT cuestionó la falta de un proyecto productivo

Por su parte, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que empresarios y trabajadores representan intereses diferentes, pero comparten el objetivo de “generar más y mejor riqueza para la Argentina”.

Jorge Sola, sostuvo que empresarios y trabajadores representan intereses diferentes, pero comparten el objetivo de “generar más y mejor riqueza para la Argentina”.

En ese sentido, reclamó la construcción de un proyecto productivo consensuado entre quienes invierten, producen y generan empleo y quienes trabajan. Sola cuestionó la ausencia de una estrategia orientada al desarrollo industrial y afirmó que desde diciembre de 2023 el país perdió más de 300.000 puestos de trabajo formales y más de 30.000 pequeñas y medianas empresas.

“No vemos un proyecto hacia la industria ni hacia el comercio. Hay una oportunidad para corregir ese rumbo y quienes estamos acá somos actores importantes para construir una política productiva”, señaló.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, también defendió la necesidad de una estrategia que involucre a distintos sectores de la economía. “Cuando decimos Argentina Produce, es el lugar al que queremos ir; lo pensamos con todos los sectores abrazando a la industria, el comercio, el agro, la ciencia y tecnología”, expresó.

Del Re sostuvo además que el desarrollo de Vaca Muerta debe extenderse al resto del país y planteó como otro desafío la expansión de la agroindustria. “La industria no es el problema de Argentina, es parte de la solución”, afirmó.

En tanto, Javier Martín destacó que el país tiene oportunidades vinculadas con el gas, el petróleo, la minería y el agro, aunque consideró que esos sectores por sí solos no alcanzan para sostener el desarrollo económico. “Necesitamos un proyecto productivo que incorpore ciencia, tecnología y trabajo calificado”, sostuvo.

Martín anticipó además un segundo semestre “muy complicado” para la industria y cuestionó la falta de políticas destinadas a recuperar la capacidad productiva y fortalecer el mercado interno. Si bien valoró los avances en materia de estabilidad macroeconómica e inflación, señaló que “no estamos viendo políticas que promuevan un incremento de la capacidad productiva”.

La jornada también contó con dos paneles técnicos. El primero estuvo a cargo de Mario Oporto, quien analizó los desafíos de la formación profesional frente a los cambios tecnológicos y planteó la necesidad de fortalecer la relación entre el sistema educativo y el mundo laboral.

El segundo panel estuvo encabezado por el economista Fernando Grasso, quien presentó un análisis sobre el escenario macroeconómico y la agenda impositiva. Según planteó, el crecimiento argentino no puede depender exclusivamente de los sectores vinculados con los recursos naturales y necesita una estrategia que fortalezca al conjunto de la industria.

Grasso también abordó el impacto de la estructura tributaria, los costos productivos, las dificultades de acceso al financiamiento y la falta de políticas industriales sobre la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas industrias.

El cierre reunió a Del Re, Diab, Sola y Martín, quienes coincidieron en que el escenario productivo requiere recuperar ámbitos institucionales que permitan alcanzar acuerdos de largo plazo. El objetivo, según plantearon, es avanzar en medidas que reduzcan los costos para las empresas, impulsen el desarrollo tecnológico, mejoren la competitividad y permitan fortalecer la industria, las pymes y el empleo formal como ejes del desarrollo argentino.