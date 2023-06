Murió Barry Newman, protagonista de la película Vanishing Point y la serie Petrocelli

Tenía 92 años y murió el 11 de mayo en un hospital de Nueva York, y su muerte fue confirmada por publicaciones de amigos en las redes sociales. No se ha establecido ninguna causa.

Newman había aparecido en Broadway y en la película The Lawyer (1970) (que luego se convirtió en la serie de televisión Petrocelli) cuando le ofrecieron Vanishing Point . En la película, su personaje adicto a las drogas tenía la tarea de entregar un automóvil de Colorado a California, con la estipulación de que si podía hacerlo en 15 horas, su compra de metanfetamina sería gratis.

La película fue dirigida por Richard C. Sarafian y se convirtió en un clásico de culto, ya que Cleavon Little mantuvo un flujo constante de conversaciones por radio sobre el viaje épico. Nada menos que Steven Spielberg la calificó como una de sus películas favoritas.

image.png Barry Newman en Vanishing Point.

El currículum cinematográfico de Newman también incluye Daylight de Sylvester Stallone, The Limey de Steven Soderbergh y 40 Days and 40 Nights. También estuvo en las películas City on Fire, Amy y Good Advice, entre otras películas.

En televisión, apareció en LA Law, Murder, She Wrote, The Fall Guy y The OC, esta última donde interpretó al profesor Max Bloom.

Diagnosticado con cáncer de cuerdas vocales en 2009, Newman dejó de actuar, pero volvió a protagonizar la película independiente Finding Hannah en 2022.