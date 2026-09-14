Universal+ presentó el tráiler y anunció la fecha de estreno de la serie "Crystal Lake" + Agregar ámbito en









Se trata de la serie precuela de la franquicia Viernes 13, creada por Brad Caleb Kane y protagonizada por la nominada al Emmy Linda Cardellini.

Linda Cardellini protagoniza la nueva serie de terror.

Universal+ anunció el estreno de Crystal Lake, en Latinoamérica este 16 de octubre. Se trata de la serie precuela de la franquicia Viernes 13, creada por Brad Caleb Kane (It: Welcome to Derry, Tokyo Vice, Warrior) y protagonizada por la nominada al Emmy Linda Cardellini (DTF St. Louis, Dead to Me).

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La serie de ocho episodios sigue a Pam Voorhees, una madre soltera que aún no logra superar el devastador dolor causado por la trágica muerte de su hijo Jason, un niño enfermizo que se ahogó en el lago del pueblo casi un año atrás. Cuando dos extraños aparecen inesperadamente en la puerta de Pam investigando aspectos de su pasado, se desencadena una perturbadora cadena de acontecimientos que lleva a los habitantes del pueblo a preguntarse: ¿quién es realmente Pam Voorhees y qué horrores acechan en Crystal Lake?

La serie ofrece tanto a los seguidores de la larga saga como a nuevos espectadores un misterio cargado de suspenso que expande la mitología de una de las historias más infames del cine de terror. En el centro de este thriller se encuentra la historia de una madre que lucha con emociones complejas y que es capaz de llegar a extremos sangrientos para protegerse a sí misma y a quienes ama.

Oscilando entre la figura de una amable cocinera escolar y la de una asesina consumida por una sed de sangre imparable, Pam intenta resistir las oscuras fuerzas externas que la rodean. Y cuando cree haberle fallado a Jason, aún debe enfrentarse también a la oscuridad que habita en su interior.

Elenco de Crystal Lake Entre el destacado elenco de la serie que da vida a los personajes que reflejan las peculiaridades y excentricidades de la vida en el pequeño pueblo de Crystal Lake, se encuentran:

Linda Cardellini (DTF St. Louis, Dead to Me) como Pam Voorhees , madre de Jason y protagonista de esta historia.

(DTF St. Louis, Dead to Me) como , madre de Jason y protagonista de esta historia. William Catlett (Abigail) como Levon Brooks , el jefe de policía local.

(Abigail) como , el jefe de policía local. Devin Kessler (Godfather of Harlem) como Briana Brooks , hermana de Levon y periodista.

(Godfather of Harlem) como , hermana de Levon y periodista. Cameron Scoggins (Caddo Lake) como el oficial de policía Dorf .

(Caddo Lake) como el oficial de policía . Gwendolyn Sundstrom es Grace , amiga y compañera de campamento de Jason.

es , amiga y compañera de campamento de Jason. Callum Vinson interpreta al joven Jason Voorhees. El impacto de la saga Viernes 13 La impactante serie rinde homenaje al legado de las películas de la saga Viernes 13, las cuales no solo fueron grandes éxitos de taquilla, sino que también expandieron su universo a través de cómics, novelas y videojuegos. La icónica franquicia comenzó en 1980 con el estreno de Friday the 13th, dirigida por Sean S. Cunningham, una película que ayudó a definir el género slasher moderno y cuya influencia continúa marcando al cine de terror hasta nuestros días. La película original se desarrolla durante la reapertura de un campamento de verano maldito en Nueva Jersey conocido como Crystal Lake, donde años antes un niño llamado Jason Voorhees se ahogó debido a la negligencia de unos guías distraídos. Su inolvidable y perturbador entorno boscoso, sus brutales asesinatos y su legendario giro final la convirtieron en una de las franquicias de terror más emblemáticas de la historia del cine, con 12 películas estrenadas entre 1980 y 2009. Crystal Lake llega a Universal+ el 16 de octubre.

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