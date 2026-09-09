Quilmes Rock confirmó las fechas para su edición 2027

Está nueva edición presenta una propuesta inédita para que los fanáticos sean protagonistas del festival, antes del anuncio oficial del line up.

Luego de su histórica edición en 2025, Quilmes Rock 2027 ya está en marcha y promete reunir a grandes exponentes del rock argentino, incluyendo sorpresas, regresos, homenajes y cruces generacionales.

El festival de rock más grande y querido del país volverá a encontrarse con su público en tres jornadas los días 16, 17 y 18 de abril de 2027 .

Está nueva edición presenta una propuesta inédita para que los fanáticos sean protagonistas del festival, antes del anuncio oficial del line up. Bajo el lema "Esta vez, lo armamos entre todos", lanzó Prode Rock , una experiencia digital inspirada en la lógica de los pronósticos deportivos que traslada el juego al universo de la música.

Con las fechas ya confirmadas y en plena cuenta regresiva para conocer la grilla de artistas, quedan los últimos días para participar de esta propuesta.

Los fanáticos todavía están a tiempo de armar su grilla y sumar puntos con sus predicciones. El premio mayor: “Quilmes Rock a tu casa". Una de las bandas del festival tocará un show en vivo para el ganador y hasta 10 amigos invitados. Ingresando a Quilmesrock.com.ar , el público puede registrarse, para jugar.

La historia del Quilmes Rock

Desde su nacimiento en 2003, Quilmes Rock construyó algunos de los momentos más memorables de la música argentina : Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta junto a Divididos, Charly García cantando "Seminare" bajo la lluvia, la reunión de Sumo, Gorillaz junto a Trueno y tantos otros encuentros que quedaron grabados en la memoria colectiva.

La edición 2025 volvió a demostrar la vigencia del festival con hitos como el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales, el reencuentro de Joaquín Levinton con el protagonista del histórico videoclip de "Yo no me quiero casar, ¿y usted?" y la emoción de volver a escuchar canciones de Serú Girán interpretadas por David Lebón y Pedro Aznar.

Con una trayectoria que lo convirtió en un clásico de la cultura argentina, Quilmes Rock vuelve a reinventarse y comienza a palpitar una nueva edición que promete dejar nuevos hitos y momentos imborrables para la música nacional.

Entradas para el Quilmes Rock 2027

ABONOS 2 DÍAS – CAMPO

Fase 1 con descuento $200.000.-*

Precio Fase 2: $240.000.-

ABONOS 3 DÍAS – CAMPO

Fase 1 con descuento $270.000.-*

Precio Fase 2: $310.000.-

ABONOS 2 DÍAS - ESPACIO VIP CON TRIBUNA

Con descuento $600.000.-*

Precio Fase 2: $710.000.-

ABONOS 3 DÍAS - ESPACIO VIP CON TRIBUNA

Con descuento $810.000.-*

Precio Fase 2: $930.000.-

Las entradas están disponibles a través de EnigmaTickets.com.

*(Service Charge no incluído)