Tras un año a puro shows, Duki anunció una pausa: "Llegó el momento de descansar"

El referente del rap y el trap argentino , Duki , sorprendió a sus seguidores al anunciar que se toma un descanso de la música por tiempo indefinido, tras 10 años de carrera en la industria musical.

Mauro Lombardo , su nombre real, inició su carrera haciendo freestyle en la competencia “El quinto escalón”, para luego dar el gran salto a la música grabada en el 2017, con éxitos mundiales como “She don't give a FO” y “Hello Cotto” .

La decisión de tomarse “un descanso” fue anunciada a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus fanáticos por haberlo acompañado durante su camino al estrellato, ayudándolo a posicionarse como uno de los artistas argentinos más conocidos a nivel mundial.

“Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes”, escribió en su posteo.

Junto a un video que resume sus años arriba del escenario, le dedicó unas dulces palabras a su público: “Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo. Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo”.

Finalmente, el artista comunicó su drástica decisión a sus seguidores pero dejando la puerta abierta a un futuro regreso: “Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”.

Cabe destacar que Duki tuvo un 2025 realmente intenso donde reafirmó su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación. Con 60 shows realizados y más de 500.000 personas acompañándolo en vivo, consolidó un año de impacto masivo.