Pity Álvarez volvió a los escenarios después de nueve años en el estadio Kempes de Córdoba

El músico se presentó este sábado tras obtener la autorización judicial para viajar, en un show que concentra una convocatoria masiva y un fuerte operativo de seguridad.

El músico Pity Álvarez regresó este sábado a los escenarios con un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, marcando su vuelta al vivo tras varios años de ausencia. El show comenzó ante una multitud asistió el estadio, en uno de los eventos musicales más sorpresivos del año.

El repertorio combina material reciente con clásicos de su trayectoria, incluyendo canciones emblemáticas de Viejas Locas y Intoxicados, además de su nuevo lanzamiento No sé cuánto, estrenado días atrás. Desde temprano, miles de fanáticos se concentraron en las inmediaciones del Kempes, generando un clima de fuerte expectativa por el reencuentro con el rockero.

El recital se realiza luego de que la Justicia autorizara a Álvarez a viajar a Córdoba para cumplir con el compromiso artístico. Según confirmaron desde la producción, el músico llegó a la provincia acompañado por su equipo y se encuentra bajo seguimiento permanente, en el marco de las condiciones fijadas para su presentación.

Murió un hombre durante la previa del recital Un hombre mayor de edad murió este sábado por la tarde tras descompensarse en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes, mientras se desarrollaba el operativo de seguridad previo al recital. De acuerdo con información oficial, la víctima realizaba tareas de cuidacoches en el sector externo del predio cuando perdió el conocimiento y cayó al suelo.

Efectivos policiales que participaban del dispositivo preventivo asistieron al hombre y solicitaron la intervención del servicio de emergencias. Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal continuó con las maniobras de reanimación, aunque finalmente se constató el fallecimiento en el lugar.

Las circunstancias del hecho quedaron bajo investigación judicial para determinar las causas de la descompensación. El operativo de seguridad dispuesto para el espectáculo contempla controles de ingreso, patrullajes preventivos y cobertura tanto dentro como fuera del estadio, ante una convocatoria estimada en más de 35 mil personas.

