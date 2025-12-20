El soundtrack del año: qué fue lo más escuchado del mundo este 2025

La industria musical se despide de otro año repleto de hits, artistas revelaciones y canciones icónicas. Conoce las principales figuras y tendencias que destacaron este año en las principales plataformas de streaming.

El pop como género principal de los charts, Bad Bunny como la única estrella latina que arrasó en los rankings mundiales y las canciones tendencia de las redes sociales como las más escuchadas. El universo musical despide otro acelerado año repleto de tendencias y hits inolvidables.

Las principales plataformas de streaming para escuchar música - Apple Music , Spotify , Youtube y Deezer - revelaron los resúmenes anuales con los favoritos de los usuarios y arrojaron las listas de lo más escuchado , según el análisis de millones de datos y algoritmos.

La industria musical se mueve a un ritmo veloz y los charts permiten tomar nota de eso. Los resultados no son sólo posiciones, sino una expresión de los oyentes y consumidores, quienes hoy manejan y aspiran a contenidos ultra personalizados. Conocé los artistas, discos y canciones más escuchadas en el mundo este 2025 .

Los resultados de las multiplataformas más utilizadas son el hilo principal para desglosar cómo se está produciendo y consumiendo la música. Los charts demostraron que el pop fue el género que dominó el 2025 , potenciado por las colaboraciones entre artistas.

Bruno Mars protagonizó las canciones más escuchadas y el soundtrack de la película K-Pop Demon Hunters sorprendió en los charts.

Bruno Mars fue la figura del año. Sus feats “ APT ” con ROSÉ , y “ Die With A Smile ” junto a Lady Gaga , dominan la cima de los rankings. Pero ya no solo se trata de estar hace tiempo en la industria para destacar en las estadísticas, se trata de saber figurar y pertenecer.

“Hoy ya no es solo suficiente con sacar música, hay demasiados medios de comunicación y consumo, y quienes logren comunicar selectivamente a cada uno de estos, siento que son los que pueden predominar dentro de la música”, analizó Lucio Burzomi, productor musical argentino.

music sombr Lola Young, sombr y Alex Warren son tres recientes figuras que poseen de las canciones más escuchadas en el mundo este 2025.

Alex Warren, Sombr y Lola Young, son algunas de las nuevas figuras que destacaron en las listas, especialmente impulsados por trends en redes sociales. “Estos últimos años el consumo digital creció mucho porque varios artistas entendieron que había que trabajar en la música, no solo para el vivo, sino también para el consumo en plataformas”, agregó Burzomi.

Los charts revelaron otra gran fuente de ingresos: los soundtracks de series y películas. “Golden” de K-Pop Demon Hunters, la popular película animada que sigue a un grupo de chicas de K-Pop, se posicionó en el top 10 de canciones más escuchadas en el mundo este 2025. Otros temas de la película, como “Soda Pop” y “Your Idol”, también destacaron.

El fenómeno de Bad Bunny: de Latinoamérica para el mundo

El podio y éxito indiscutido es para el cantante y compositor puertorriqueño. Desde que Benito se hizo reconocido en la industria musical, allá por 2017, cumplió con una gran tarea: poner en lo alto y representar a la música latina. El pop se corta de los charts para recibir al reggaeton y el urbano.

“DtMF”, su último álbum, fue el más escuchado en el mundo en Spotify y Deezer. Además, se consagró como el artista más escuchado en varias plataformas -por cuarta vez -, acumulando más de 20.000 millones de reproducciones en Spotify en un solo año. En la lista lo siguen experimentadas y populares figuras: Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish. Ahora, ¿qué lo convierte en un fenómeno y caso tan especial?

“Bad Bunny es un caso de estudio y hay que reconocerle varias cosas. Su autenticidad y su estilo son únicos, pero también su capacidad de creatividad mezclando géneros, junto a su constancia en lanzamientos y presencia, donde siempre mantiene un nivel de oyentes y audiencia”, explica Adriana Restrepo, Directora General de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

bad bunny Bad Bunny dominó el 2025 y posicionó nuevamente la música latina en lo más escuchado globalmente. Bad Bunny

Los públicos y mercados son cada vez más amplios y específicos. Con la incorporación de distintos sonidos y géneros, Benito supo cómo impactar en oyentes completamente diversos. “Bad Bunny es una explosion cultural y económica que posee características poderosísimas y un equipo de trabajo con una gran disciplina en estudiar todas las métricas que nos brindan las plataformas digitales”, añadió Restrepo.

El 2025 dejó en evidencia el acelerado crecimiento y ritmo que la industria musical está exigiendo. Las reglas del juego continúan modificándose y adaptándose a los nuevos consumos, y aquellos artistas que sepan analizar el tablero serán los protagonistas de la escena.