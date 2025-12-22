Quién es Marcos Carreras, el violinista argentino prodigio de 12 años que sorprende al mundo + Seguir en









El chico empezó a estudiar violín a los 4 años y desde sus primeros pasos se destacó por su virtud. Su gran talento lo llevó a presentarse en escenarios de gran prestigio como el Teatro Colón.

Quién es Marcos Carreas, el violinista prodigio de 12 años que sorprende al mundo.

En tiempos en donde la música urbana, como el trap o el reguetón, domina la escena musical en Argentina, hay un niño que emerge como una joven promesa con un talento particular. Se trata de Marcos Carreras, que tan solo con 12 años deslumbra con su habilidad a la hora de tocar el violín.

"Me encanta esta carrera. Amo la música", aseguró el niño que es hijo de violinistas y que ya participó en varias orquestas relevantes de Buenos Aires.

Nacido en 2013, aprendió a tocar el violín antes de saber leer y escribir. Su gran talento lo llevó a presentarse en escenarios de gran prestigio como el Teatro Colón, que lo ayudó a captar la atención del mundo musical.

“Cuanta más gente me mire en un concierto, mejor. No me pone nervioso. Al contrario, me motiva tocar para mucha gente. Antes de pisar un escenario, pienso cómo cautivar al público”, afirmó Carreras.

Marcos Carreras 2 Nacido en 2013, aprendió a tocar el violín antes de saber leer y escribir. El chico empezó a estudiar violín a los 4 años y desde sus primeros pasos se destacó por su virtud. Así, se formó con grandes maestros y se presentó en importantes salas de Buenos Aires. Además de su debut a los 11 años en el Teatro Colón, también tuvo el privilegio de tocar junto a la Orquesta Aeropuertos Argentina, la Orquesta Sinfónica Municipal de San Martín, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda y la Orquesta del Tango de Buenos Aires, durante el “Octavo Festival Konex de Música Clásica 2023” y en la entrega de los premios “Radio Nacional Clásica 2023”.

Por otro lado, estuvo tocando en el marco de “La Noche de los Museos”, en los estudios de Radio Nacional Clásica, y en el Concierto “El Legado”, un homenaje al reconocido violinista y pedagogo Rafael Gíntoli. Antes, se había presentado en la Usina del Arte, el Teatro 25 de Mayo, el Palacio Libertad y el Centro Cultural San Martín. Recientemente, Nelson Castro lo recibió en su programa "Vamos Rivadavia", de Radio Rivadavia, donde sorprendió a todos los presentes y oyentes. Actualmente, continúa perfeccionándose gracias a una beca otorgada por la Fundación “Corporación América”. Además, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires lo incluyó al programa “Artista de Alta Dedicación”.

