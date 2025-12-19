Denunciaron a un empresario por presuntos abusos a los compañeros de su hijo en Palermo + Seguir en









En las denuncias contra el acusado se describe que organizaba reuniones en sus casas y en su oficina, en las cuales incitaba a los adolescentes a beber alcohol y a hacer apuestas online.

Denunciaron a un empresario por presuntos abusos a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico.

Un empresario del ámbito nocturno y financiero, vinculado al negocio del entretenimiento en el barrio porteño de Palermo, fue imputado en una causa penal por presuntos abusos cometidos contra menores de edad. La investigación se inició tras las denuncias presentadas por padres de alumnos de un colegio privado al que asiste el hijo del acusado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las denuncias contra el acusado, Marcelo Porcel, se describe que organizaba reuniones en sus casas y en su oficina, en las cuales incitaba a los adolescentes a beber alcohol y a hacer apuestas online. Además, se habla de masajes en las piernas tras partidos de fútbol, de un video de chicos corriendo en calzoncillos en el despacho de Porcel y de una supuesta foto de un adolescente duchándose.

El empresario y exconcesionario del shopping Oh! Buenos Aires, se encuentra imputado, pero aún no fue indagado debido a la reciente incorporación de un nuevo denunciante al expediente. Mientras tanto, fueron allanados los domicilios y las oficinas del acusado, donde se secuestraron computadoras y celulares para ser peritados. Además, se hicieron las Cámaras Gesell a los chicos.

colegio palermo chico El colegio Palermo Chico al que van los chicos de los padres que denunciaron al empresario. También, el juzgado le dicto una restricción que le impide acercarse a las víctimas a 300 metros, por lo que no puede ir al colegio ni al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), donde los chicos practican deportes.

La denuncia contra el empresario La denuncia original impulsada por los padres de los chicos incluyó a al menos seis víctimas y se hizo a mediados de 2024. Luego, la querella fue incorporando más, hasta llegar a una decena: la última fue sumada esta semana.

“Organizaba las reuniones con los compañeros de su hijo y les daba alcohol e, incluso, los incentivaba a beber con dinero. También les transfería plata para que jugaran online y los promovía a apostar, aun cuando uno de los adolescentes tiene problemas de ludopatía”, comentaron los denunciantes Las reuniones se hacían en el domicilio familiar de Palermo del imputado, pero también en el departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en sus oficinas, con insistencias de por medio para que los chicos se quedaran a dormir, mensajes de WhatsApp y el pedido de que todo quedara entre ellos.