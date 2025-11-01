Dua Lipa sorprendió en la Marcha del Orgullo con un saludo especial a los argentinos







La cantante británica apareció por sorpresa en plena movilización con un mensaje grabado que celebró la diversidad y anticipó su esperado regreso al país.

Dua Lipa envió un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+ durante la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, a días de su regreso a la Argentina con dos recitales en River. Gentileza - Vanitatis

La Marcha del Orgullo que se realizó este sábado en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una aparición inesperada: Dua Lipa se sumó a la celebración con un saludo grabado que se proyectó en las pantallas principales del evento.

La artista británica envió un mensaje breve pero emotivo dirigido a la comunidad LGBTQ+: “Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado, acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”, expresó en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gesto fue recibido con ovaciones y coincidió con los preparativos de su inminente regreso al país, lo que le dio al mensaje un significado doble: el de una artista que no solo llena estadios, sino que también busca mantener un vínculo afectivo con su público argentino.

dua lipa Cuenta regresiva para su regreso a River Dua Lipa volverá a presentarse en la Argentina como parte de su Radical Optimist Tour, la gira mundial con la que promociona su tercer álbum, Radical Optimist. Su regreso marcará su tercera visita al país y la primera en el estadio Monumental, con funciones programadas para el 7 y 8 de noviembre, ambas con entradas agotadas.

La cantante debutó en suelo argentino en 2017, cuando fue telonera de Coldplay en el Estadio Único de La Plata, y sorprendió con un show propio en el Teatro Vorterix que también agotó localidades. Aquel episodio marcó el comienzo de una fuerte conexión con el público local, que volvería a confirmarse en 2022 con dos noches a estadio lleno en el Campo Argentino de Polo, donde más de 50.000 personas por jornada corearon sus éxitos.

A tres años de aquellos conciertos, la intérprete de Levitating y Don’t Start Now regresa consolidada como una de las grandes figuras del pop global. Su participación virtual en la Marcha del Orgullo fue una muestra más del lazo que mantiene con el público argentino y de su compromiso con los mensajes de inclusión y diversidad que atraviesan su carrera.