Murió Duilio, el hermano mayor de Nicolás Cabré: la sentida despedida del actor + Agregar ámbito en









Duilio Cabré mantenía un perfil alejado del ambiente artístico. En distintas oportunidades, Nicolás había contado que era apenas un año y ocho meses mayor que él y que ambos habían crecido muy unidos.

Nicolás y Duilio Cabré.

El actor Nicolás Cabré confirmó este domingo la muerte de su hermano mayor, Duilio, a los 48 años, a través de un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de uno de sus seres más cercanos.

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El intérprete compartió una fotografía junto a su hermano en sus historias de Instagram y escribió: “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”. Además, le agradeció por el tiempo compartido y concluyó el mensaje con una emotiva despedida: “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

La muerte de Dulio, el hermano de Nicolás Cabrá Duilio Cabré mantenía un perfil alejado del ambiente artístico. En distintas oportunidades, Nicolás había contado que era apenas un año y ocho meses mayor que él y que ambos habían crecido muy unidos.

Según contó Nicolás Cabré en una entrevista con Mirtha Legrand, entre ambos había una diferencia de un año y ocho meses, aunque siempre fueron muy unidos y compartieron un estrecho vínculo.

En aquella oportunidad, el actor también reveló que Duilio había heredado de su padre el oficio de taxista. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, contó. Además, destacó las dificultades de esa profesión y valoró la manera en la que su hermano enfrentaba las adversidades: “Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía”.

La muerte de Duilio representa un nuevo golpe para el actor, quien en junio de 2025 también despidió a su madre, Cristina Birckenstaedt, con un conmovedor mensaje en sus redes sociales. Hasta el momento no trascendieron las causas del fallecimiento de Duilio Cabré, ya que la familia optó por mantener esa información en el ámbito privado.

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