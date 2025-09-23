La formula de Chuck Norris para una vida activa a los 85 años







El reconocido actor estadounidense sorprendió al coronar la cima del Pico Lassen, California. En redes sociales compartió imágenes y reflexiones sobre el tema.

Chuck Norris, el reconocido actor estadounidense, logró ascender a la cima del Pico Lassen, una montaña de 3.187 metros de altitud situada en California a sus 85 años, lo que sorprendió a todos a sus seguidores por su capacidad física en la vejez. El ícono de cine compartió en sus redes sociales fotos de la caminata y dejó un emotivo mensaje que evidencian que la edad no es un obstáculo para nuevos desafíos.

"¡Qué día! Tuve el placer de volver a subir al Pico Lassen. Aunque fue desgarrador ver los daños que dejó el incendio Dixie de 2021, la belleza del parque aún se percibe. Recorrer esos senderos me trajo recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por aquí y siempre le estaré agradecido por haberme enseñado a disfrutar de paisajes tan magníficos", expresó Norris en su cuenta de Instagram junto al posteo.

Desde hace años, el artista se mostró como un ejemplo de envejecimiento activo, destacando en diversas entrevistas y publicaciones la importancia de mantenerse en movimiento. La práctica regular de deporte, según el, no solo es una forma de cuidar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu.

Norris celebró recientemente su cumpleaños número 85, allí enfatizó el valor de compartir sus familiares, amigos y gente cercana. Poco después de la hazaña, publicó fotos de una jornada familiar en Kauai, Hawái, describiendo esos instantes esenciales para su bienestar emocional: “Qué mejor manera de celebrar mis 85 años que con un momento maravilloso aquí? Mientras miro hacia atrás en mi vida, estoy increíblemente agradecido por las extraordinarias aventuras y las maravillosas personas que he conocido en el camino. El tiempo puede moverse rápido, pero los momentos que creamos juntos duran toda la vida. Aquí está el viaje por delante".

Durante toda su carrera, el artista recalcó la importancia de la actividad física para lograr un espacio de concentración, paz y liberación. “Cada persona debe encontrar su equilibrio y una actividad que le permita liberar tensiones”, aconsejó en entrevistas anteriores", confirmó Norris en entrevistas anteriores.