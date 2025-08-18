Murió el actor Terence Stamp, recordado por su papel como el General Zod en las películas de "Superman"

Stamp participó en películas cómo Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma y Last Night in Soho.

Terence Stamp , actor conocido por sus papeles en las películas de Superman y Las aventuras de Priscilla, reina del desierto , falleció a los 87 años.

La familia del nominado al Oscar compartió la noticia de que Stamp murió el domingo por la mañana.

“Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, declararon, según Reuters . “Pedimos privacidad en este triste momento”.

Nacido el 22 de julio de 1938 en Stepney, Londres, Stamp asistió a la Academia de Arte Dramático Webber Douglas antes de comenzar a actuar en el escenario en obras como The Long the Short and the Tall , Alfie! , Drácula y La dama del mar .

Stamp hizo su debut en la pantalla en el papel principal del drama histórico de Peter Ustinov de 1962, Billy Budd , lo que le valió un Globo de Oro a la Nueva Estrella del Año - Actor y una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto.

Terence Stamp General Zod Stamp cómo el recordado General Zod.

Además de interpretar al General Zod en Superman (1978) y Superman II (1980), Stamp ha protagonizado películas como Lejos del mundanal ruido (1967), Wall Street (1987), Young Guns (1988), The Real McCoy (1993), Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999), The Limey (1999), La mansión encantada (2003), Valkyrie (2008) y Last Night in Soho (2021).

Su actuación como la mujer trans Bernadette Bassenger en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994) de Stephan Elliott le valió nominaciones a un Globo de Oro y un BAFTA, manteniéndose como un clásico LGBTQ.

Guy Pearce, coprotagonista de Stamp en Priscilla, rindió homenaje al actor en redes sociales. "Adiós, querido Tel. Fuiste una verdadera inspiración, tanto con tacones como sin ellos. Siempre nos quedarán Kings Canyon, Kings Road y ¡el maldito ABBA! ¡Te deseo lo mejor, Ralph! xxxx" , escribió en X.