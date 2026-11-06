Murió el cineasta chileno Sebastián Lelio, responsable de la película ganadora del Oscar "Una mujer fantástica"

Su pareja, la actriz Amalia Kassai, publicó en Instagram que su muerte se debió a "motivos de salud". Tenía 52 años.

El cineasta chileno Sebastián Lelio , director de la película ganadora del Oscar Una mujer fantástica , falleció el viernes en su domicilio de Santiago. Tenía 52 años.

Su pareja, la actriz Amalia Kassai , publicó en Instagram que su muerte se debió a "motivos de salud". Según el medio chileno El Mercurio Online, Kassai contactó a la policía tras encontrarlo en su domicilio en el distrito de Las Condes, en Santiago.

“Estamos atravesando un momento de mucho dolor, y su recuerdo permanecerá con nosotros para siempre . Fue una persona maravillosa que contribuyó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia”, escribió Kassai.

“Como familia, pedimos respeto a nuestra privacidad y consideración durante estos momentos difíciles”, dice el comunicado firmado por la familia Lelio Kassai y la familia Campos Watt.

Una mujer fantástica , protagonizada por Daniela Vega , ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018, así como el premio Independent Spirit a la mejor película internacional.

Entre sus otras películas se incluyen The Wonder y Gloria Bell, una nueva versión en inglés de su anterior película Gloria, que ganó numerosos premios. Gloria Bell estuvo protagonizada por Julianne Moore y John Turturro y narra la historia de una mujer de espíritu libre que busca el amor en los clubes nocturnos de Los Ángeles.

Su película de 2017 en inglés, Disobedience, estuvo protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams y narra la historia de una mujer que regresa a una comunidad ortodoxa donde se reencuentra con una amiga de la infancia.

Hijo de un padre argentino y una madre chilena, Lelio nació en Mendoza pero se mudó a Chile a los 2 años. Inició su carrera con La Sagrada Familia. Sus siguientes largometrajes fueron Navidad y El año del tigre.

Más recientemente dirigió La Ola, un musical inspirado en las movilizaciones feministas de Chile.