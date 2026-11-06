Antonio Banderas vuelve a las pantallas con una película biográfica disponible en Prime Video. En esta oportunidad, el actor español interpreta a un chef muy experimentado que tiene uno de los papeles más importantes en la vida de un joven que todavía busca encontrar su camino.
Antonio Banderas brilla en Prime Video con uno de los biopics más apasionantes del año
La producción muestra la historia jamás contada de un famoso cocinero y escritor antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía.
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La producción está dirigida por Matt Johnson y reconstruye una historia que pocos conocen de una de las figuras más importantes del rubro culinario. Con Dominic Sessa como protagonista, la historia muestra cómo un trabajo de verano puede terminar de cambiar el rumbo de toda una vida.
De qué trata Tony
La historia empieza en 1975, con un Anthony "Tony" Bourdain de 19 años que estudia en Vassar College. Después de asegurarle a su familia y a Nancy, su novia, que consiguió una beca de escritura, descubre que el plan no salió como esperaba y termina viajando a Provincetown, Massachusetts.
Ahí consigue trabajo como lavaplatos en un restaurante de playa, pero ese empleo lo introduce en un ambiente completamente nuevo, lleno de jornadas largas, mucha presión, compañerismo, excesos y el ritmo particular de una cocina profesional. Ese verano empieza a despertar el interés que definió su carrera.
Elenco de Tony
El reparto de la película está compuesto por estrellas como:
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Dominic Sessa: Anthony "Tony" Bourdain
Antonio Banderas: el chef José Vatel
Emilia Jones: Nancy
Leo Woodall: Sal
Stavros Halkias: Stavros
Dagmara Domiczyk: Gladys
Rich Sommer: Pierre
La dirección está a cargo de Matt Johnson, mientras que A24 distribuyó la película en salas antes de su llegada al streaming.
Trailer de Tony
El tráiler oficial de la película se puede ver acá:
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