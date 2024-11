Murió el exbaterista de My chemical Romance, Bob Bryar

Murió Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance.

El legado de Bob Bryar en My Chemical Romance

Bryar se unió a My Chemical Romance en 2004, reemplazando a Matt Pelissier, el baterista original, poco después del lanzamiento del álbum Three Cheers for Sweet Revenge. Aunque no participó en la grabación de ese disco, su incorporación marcó un punto de inflexión para la banda, que por entonces comenzaba su ascenso meteórico en la escena del rock alternativo.