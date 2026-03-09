Murió el músico "Country Joe" McDonald, reconocido por su participación en el festival de Woodstock + Seguir en









El cantante, nacido Joseph Allen McDonald, murió de Parkinson en Berkeley, según un comunicado en las redes sociales del grupo y fuentes cercanas a su esposa.

“Country Joe” McDonald, quien lideró la banda Country Joe and the Fish y se convirtió en un emblema de la contracultura antibélica de los años 1960 a través de una destacada aparición en el festival de Woodstock, murió el sábado a los 84 años.

La canción más conocida de McDonald's fue "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag", una canción de protesta contra la guerra de Vietnam que interpretó en el Festival de Woodstock de 1969.

La extensa trayectoria de "Country Joe" McDonald Nacido el 1 de enero de 1942 en Washington, D. C., McDonald creció en El Monte, California, donde tocaba el trombón con bandas de baile los fines de semana. Se alistó en la Marina en su adolescencia, sirviendo de 1959 a 1962, antes de regresar a Los Ángeles para asistir a la universidad estatal. Se mudó al área de la Bahía en 1965, donde cofundó Country Joe and the Fish con el guitarrista Barry Melton en Berkeley.

La banda lanzó su álbum debut, "Electric Music for the Mind and Body", en 1967. No incluyó "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag" ni "The Fish Cheer", aparentemente por temor a la censura, aunque sí incluyó canciones de protesta como "Superbird", que satirizaba al presidente Lyndon Johnson. El material más controvertido se incluyó en su segundo álbum.

image McDonald mantuvo su postura antibelicista a lo largo de toda su carrera. Sobre "Fixin'-to-Die Rag", dijo en una entrevista: "La única razón por la que pude escribir esa letra fue haber crecido en una familia socialista. Mis padres eran miembros del Partido Comunista cuando nací, pero luego se desencantaron. Luego se unieron al Partido Progresista y a los partidos socialistas de izquierda que existían. Leía periódicos de izquierda y conocía los principios básicos del socialismo sobre el complejo industrial que genera la guerra. Así que pude escribir letras sobre los belicistas que se lucran con la guerra, y pude escribir una letra desde la perspectiva del soldado porque había estado en el ejército". McDonald continuó escribiendo canciones que abordaban cuestiones ambientales y derechos civiles, y lanzó docenas de discos en solitario después de que Country Joe and the Fish se disolvió en 1971. Cincuenta años después de escribir su canción característica en 1965, la cantó en una protesta antinuclear en el Laboratorio Livermore en el 70º aniversario del bombardeo de Hiroshima.

