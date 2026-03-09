¡La Novia! tuvo un pésimo debut en taquilla y podría ser uno de los grandes fracasos comerciales del año + Seguir en









La venta de entradas estuvo muy por debajo de las proyecciones del estudio en su primer fin de semana en cines.

Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan la película.

¡La Novia!, de la directora Maggie Gyllenhaal, una reinterpretación de "La Novia de Frankenstein", fracasó en su debut en taquilla con 7,3 millones de dólares recaudados en 3.304 cines de EEUU. Dado que la producción de la película de Warner Bros. costó 90 millones de dólares —un precio exorbitante para el género de terror— y las cifras de audiencia son realmente bajas, se perfila como el primer gran fracaso comercial del año.

La venta de entradas estuvo muy por debajo de las proyecciones del estudio, de entre 16 y 18 millones de dólares, así como de las de sus rivales y servicios de seguimiento independientes, que ofrecieron una estimación más conservadora de entre 10 y 15 millones.

Las críticas no fueron muy buenas, tiene un 59% en Rotten Tomatoes y una calificación de "C+" en las encuestas de salida de CinemaScore. Esto no augura nada bueno para el boca a boca necesario para una larga permanencia en los cines. Para colmo, ¡La Novia! está teniendo dificultades para mantener su pulso en la taquilla internacional, con 6,3 millones de dólares recaudados, lo que eleva su recaudación global a la módica cifra de 13,6 millones de dólares.

En Argentina, ¡La Novia! fue vista por casi 11.000 personas en 227 salas entre jueves y domingo, el peor promedio por copia de todo el mercado.

De qué trata ¡La Novia! La Novia! es el segundo trabajo como director de Gyllenhaal tras el drama independiente de 2021 La Hija Perdida. Una historia de amor desquiciada, ambientada en la década de 1930, sigue a un monstruo de Frankenstein muy solitario (Christian Bale) que recluta a una científica loca (Annette Bening) para crear una compañera (Jessie Buckley).

Se espera que !La Novia! pierda decenas de millones, rompiendo así la racha ganadora de Warner Bros. tras éxitos como Sinners, Weapons y Wuthering Heights.