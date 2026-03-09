Mirtha Legrand, filosa con su pregunta a Mauricio Dayub: "¿Cómo te eligió a vos?"

La conductora lanzó una chicana al actor durante su programa y desató risas en la mesa. El momento se volvió viral por la reacción de Dayub.

La televisión argentina suele regalar momentos inesperados, y eso volvió a quedar claro en la última emisión de La noche de Mirtha. Durante una charla distendida con sus invitados, Mirtha Legrand sorprendió al actor Mauricio Dayub con una pregunta tan directa como picante que terminó generando risas en toda la mesa.

El episodio ocurrió en medio de una conversación sobre la vida personal del artista. La conductora, conocida por su estilo frontal y por no esquivar temas, llevó el diálogo hacia la relación de Dayub con su esposa . Lo que parecía una consulta más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.

En pocos segundos, la escena condensó varios de los elementos clásicos del ciclo: la espontaneidad de la conductora, el humor del invitado y ese clima de sobremesa donde cualquier comentario puede disparar un cruce inesperado. El resultado fue un intercambio que rápidamente empezó a circular en redes y portales de espectáculos.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó al actor por su pareja. En ese contexto, quiso saber a qué se dedicaba. Dayub explicó que su mujer había trabajado como modelo y también había desarrollado proyectos vinculados al mundo creativo.

Fue entonces cuando Legrand lanzó la frase que cambió el clima en la mesa. Con su habitual tono entre irónico y divertido, comentó que se trataba de “una mujer muy bonita” y, casi sin pausa, remató con una pregunta que dejó al actor descolocado: “¿Cómo te eligió a vos?” .

Mauricio Dayub en el programa de Mirtha Captura de Youtube

La reacción no tardó en llegar. Lejos de incomodarse demasiado, Dayub optó por seguir el juego y respondió con humor. “Es una de las preguntas que me hago todas las noches”, dijo entre risas, lo que generó carcajadas en el estudio y alivió cualquier posible tensión.

El intercambio reflejó, en parte, el tono relajado que suele tener la mesa de los sábados. Aunque la pregunta fue directa, algunos la definieron como una chicana simpática, el actor la tomó con naturalidad. Incluso la propia Legrand cerró el momento con un gesto cordial: le dio la mano y destacó su trabajo artístico, dejando claro que el comentario iba por el lado del humor.

La relación de Mauricio Dayub y Paula Siero

Más allá del momento televisivo, la conversación también permitió conocer algunos detalles de la vida personal de Dayub. El actor está en pareja desde hace más de dos décadas con Paula Siero, con quien formó una familia y tuvo un hijo, Rafael.

mauricio dayub paula siero

La relación entre ambos se ha mantenido relativamente alejada del ruido mediático, algo poco común en el ambiente artístico. Siero tuvo un paso por el modelaje y también se vinculó a proyectos culturales y creativos, mientras que Dayub consolidó una carrera extensa en teatro, televisión y cine.

En distintas entrevistas, el actor ha contado que su familia ocupa un lugar central en su vida cotidiana, a pesar del ritmo intenso que implica el trabajo en escena. En la actualidad continúa presentando su reconocida obra “El equilibrista”, un espectáculo que lleva años en cartel y que sigue convocando público en diferentes ciudades del país.