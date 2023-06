Murió el reconocido actor y ganador del Oscar Alan Arkin

el-metodo-kominsky.jpg

En Little Miss Sunshine (2006), Arkin interpretó a Edwin Hoover, el abuelo de la familia disfuncional. Su papel, que solo abarcó 14 minutos de tiempo de pantalla, le valió un Oscar al Mejor Actor de Reparto.

El memorable papel de Arkin en el drama político Argo de 2012 dirigido por Ben Affleck le valió su cuarta nominación al Oscar. Interpretó al veterano productor Lester Siegel, cuyo agudo sentido del humor y entrega de líneas mordaces conquistaron al público.

Arkin nació en 1934 en Brooklyn, Nueva York. Su familia eran emigrantes judíos de Rusia y Alemania. Su padre era artista y escritor, y su madre era maestra. Hizo su primera aparición en la pantalla grande como cantante no acreditado en Calypso Heat Wave de Fred Sears. Arkin hizo su debut en Broadway en el musical From the Second City. Luego interpretó a David Kolowitz en la comedia de Broadway Enter Laughing, por la que ganó un premio Tony.