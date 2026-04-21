En los últimos años, el realizador de 80 años se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud.

El cine argentino vuelve a sufrir una triste perdida, tras conocerse ayer la noticia de la muerte de Luis Brandoni , se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo , director de La historia oficial , la primera película del país en ganar un premio Oscar.

En los últimos años, el realizador se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud. La noticia de su muerte fue confirmada por su entorno cercano y por Argentores a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.

"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", indicaron desde la entidad.

Puenzo fue un director de cine, guionista y productor argentino, reconocido a nivel internacional por haber dirigido La historia oficial , la primera película del país en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986.

Embed - Argentores on Instagram: "EL ADIÓS A LUIS PUENZO Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Puenzo inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad durante la década de 1960. Fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y comerciales que le permitieron desarrollar su técnica narrativa antes de pasar a la pantalla grande. Su debut como director y guionista de largometrajes se produjo en 1973 con “Luces de mis zapatos”, una película infantil protagonizada por Norman Briski. Posteriormente, participó en la dirección del segmento "Cinco años de vida" dentro del film colectivo Las sorpresas (1975). El reconocimiento internacional llegó en 1985 con el estreno de La historia oficial, largometraje que dirigió y coescribió junto a la autora Aída Bortnik. La película abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura cívico-militar argentina. Tras La historia oficial, Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: “Gringo viejo (1989)”; “La peste” (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus; y “La puta y la ballena” (2004). Más allá de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina. En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004. Además, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)."

Nació el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires y desarrolló una carrera muy influyente dentro del cine argentino. Su obra más famosa aborda el impacto de la última dictadura militar (1976-1983), especialmente el drama de los niños apropiados durante ese período. La película fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio .

La película obtuvo múltiples galardones, destacándose el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986 y, en esa misma ceremonia, Puenzo y Aída Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guion Original.

Además, el film fue premiado en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

ras “La historia oficial”, Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: “Gringo viejo (1989)”, adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits, ambientada en los años de la Revolución Mexicana; “La peste” (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, donde Puenzo adaptó el guion y dirigió a un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y “La puta y la ballena” (2004), largometraje rodado entre Argentina y España, protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Además de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina, ya que, en 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas.

También fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004, mientras que, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Su hija Lucía Puenzo también es una cineasta de renombre.