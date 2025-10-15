Christopher Nolan elogió a Dwayne Johnson por la película "The Smashing Machine": "Es una actuación desgarradora"

El ganador del Oscar por Oppenheimer colmó de elogios a Johnson por su interpretación del luchador de MMA Mark Kerr.

La campaña de Dwayne Johnson para el Oscar al mejor actor por The Smashing Machine recibe un impulso inesperado gracias a nada menos que Christopher Nolan , quien recientemente apareció en el podcast "The Director's Cut" para una entrevista con el director de la película, Benny Safdie .

El ganador del Oscar por Oppenheimer colmó de elogios a Johnson por su interpretación del luchador de MMA Mark Kerr , que Nolan calificó de "desgarradora".

"Creo que es una actuación increíble", añadió Nolan . "No creo que veamos una actuación mejor este año ni en la mayoría de los demás".

Nolan y Safdie tienen una historia en común, ya que Nolan dirigió al actor y cineasta en Oppenheimer, donde también apareció Emily Blunt , protagonista de The Smashing Machine, en un papel secundario nominado al Oscar. Safdie conoció a Blunt en el rodaje de Oppenheimer.

"Escuché un rumor de que cuando se suponía que te estabas aprendiendo tus diálogos en mi set, en realidad estabas buscando gente para tu película" , bromeó Nolan con Safdie. "No lo sabía en ese momento, pero parece que te ha ido de maravilla".

Nolan añadió en tono más serio: "Felicidades por la película. Es una obra realmente notable y radical que se comprenderá cada vez mejor con el tiempo. Estoy muy orgulloso de conocerte".

De qué trata The Smashing Machine

Johnson interpreta al dos veces campeón de peso pesado de la UFC, Kerr, en The Smashing Machine, junto a Blunt como la esposa de Kerr, Dawn Staples. La película narra su inestable relación en medio de los altibajos profesionales de Kerr en las MMA, incluyendo sus problemas con el abuso de sustancias. Safdie ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Venecia por la película, pero desde entonces ha tenido problemas de taquilla.

Su estreno, de 5,9 millones de dólares, marcó el mínimo de la carrera de Johnson, por debajo de su thriller de 2010, Faster (8,5 millones de dólares). The Smashing Machine ha recaudado hasta la fecha 10 millones de dólares en Estados Unidos con un presupuesto de producción de 50 millones de dólares.