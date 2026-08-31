Disney+ cerró un acuerdo de distribución global de Pokémon y anunció una nueva serie

El acuerdo también incluye a la clásica serie animada "Pokémon la serie: El comienzo", que está disponible en Disney+ en EE. UU. y en mercados internacionales selectos y llegará a Latinoamérica en 2027.

Disney+ anunció un acuerdo de distribución global con The Pokémon Company International , que incluye una nueva serie de stop-motion llamada Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu . Creada por el aclamado estudio de animación Aardman, la nueva serie estrenará en Disney+ en 2027.

El acuerdo también incluye a la clásica serie animada Pokémon la serie: El comienzo , que está disponible en Disney+ en EE. UU. y en mercados internacionales selectos y llegará a Latinoamérica en 2027.

Pokémon la serie: El comienzo sigue a Ash y Pikachu mientras se embarcan en aventuras por el mundo Pokémon y marca el primer título lanzado bajo el nuevo acuerdo global de distribución.

En Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, Sirfetch'd y Pichu comienzan un épico viaje por Galar. Juntos, emprenden una valiente misión para ayudar y proteger a los Pokémon de toda la región. Sus misiones rara vez salen como planean, pero sus nobles hazañas forjan su amistad mientras avanzan valientemente hacia lo desconocido donde les esperan peligros, alianzas, rivalidades, Pokémon extraordinarios y risas interminables.

"Pokémon tiene esa rara capacidad de significar algo para los fans de toda la vida mientras sigue siendo completamente relevante para el público joven de hoy" , dijo Ayo Davis, presidenta de Disney Kids & Family. "La nueva serie Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu aporta el característico arte stop-motion de Aardman con una perspectiva audaz sobre este querido mundo, ofreciendo al público una nueva forma de experimentar a los personajes que conocen y aman. Junto con Pokémon la serie: El comienzo, estas series son importantes adiciones a Disney XD y Disney+."

El pasado viernes se unieron al panel de Pokémon XP el Director de animación original de Pokémon, Phil Rynda, junto a miembros del equipo creativo de la serie en Aardman: el director Tom Parkinson; Director Creativo – Desarrollo de IP Nat McKay; y James Young, responsable creativo de modelismo. El panel mostró cómo el equipo combinó personajes, comedia, narrativa y artesanía para crear esta nueva y divertida aventura en stop-motion, antes de ofrecer a los fans un vistazo a las aventuras que se avecinan y estrenar el adelanto oficial de la nueva serie.

"Estas historias, llenas de aventura y heroísmo, todas contadas desde la perspectiva de Pokémon, se hacen aún más emocionantes a través del prisma de los increíbles cineastas de Aardman", dijo Phil Rynda. "El público estará encantado de conocer a Sirfetch'd & Pichu, y al maravilloso elenco de Pokémon, que aparecen en esta serie. Aardman ha dado vida a Galar de una manera que hace sentir que puedes oler el aire, tocar la corteza del árbol y querer aventurarte junto a nuestros héroes de la serie."

Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu fue adquirida por Disney Kids & Family en un acuerdo de distribución global y estrenará en 2027.