Un repaso por las películas más recordadas de Robert Redford y dónde verlas en Argentina.

Robert Redford , uno de los actores y directores más influyentes de Hollywood, murió a los 89 años, mientras dormía, pero aún se desconoce la causa exacta. Su partida es una gran pérdida para el cine, ya que fue sumamente admirado y su legado marcó la historia en la pantalla grande .

Redford participó en más de 70 películas en su recorrido profesional y dirigió varios largometrajes. De hecho, si bien obtuvo muchos galardones, solo obtuvo un premio Oscar de la Academia y fue como director por su filme "Gente Corriente", en 1981.

En Argentina, actualmente es posible ver parte de su filmografía en plataformas como Netflix y Disney+ . Aún así, de seguro en breve la oferta se ampliará. En este momento, Netflix ofrece en su plataforma: Una propuesta indecorosa y An unfinished life, en tanto que en Disney+ se puede ver Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Robert Redford fue un ícono del cino no solo de EEUU, sino del mundo.

El filme cuenta la historia de un exagente de la CIA que cuando se jubila entra en un trabajo de sumo riesgo. Y es que, el agente que lo va a reemplazar es acusado de espionaje y podría ser ejecutado en 24 horas. En este film, también participa Brad Pitt .

Tal como éramos, de Sydney Pollack, 1973

Es una película que se basa en la novela de Arthur Laurents y fue una de las películas románticas que marcó la carrera de Redford. Barbra Strisand fue su compañera en este film e interpretan a dos jóvenes universitarios. Ganó dos Oscars, uno a la Mejor Canción Original y otro a la Mejor Banda Sonora.

Memorias de África, también dirigida por Sydney Pollack, 1985

Es otra de las mejores tiras románticas, en la que también participa Meryl Streep. Está basada en la novela de Karen Blixen e interpretan un matrimonio que fue convenido en una aventura que los llevará a conocerse.

Todos los hombres del presidente, de Alan Pakula, 1976

Redford participa en esta película para destapar el Watergate. Junto a Dustin Hoffman, interpretan a los periodistas que investigaron la trama de corrupción .

El golpe, de George Roy Hill, 1973

Esta película ganó 7 Oscars y Redford tuvo su nominación como actor por su interpretación en el plan de venganza para matar al asesino de uno de sus colegas.

Dos hombres y un destino, también de George Roy Hill, 1969

Paul Newman y Redford filmaron este western que se basa en dos pistoleros que atracan bancos y asaltan trenes.

Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack, 1972

Este western está basado en la vida de John "Liver-Eating" Johnson, conocido como "Mountain Man".

El mejor, de Barry Levinson, 1984

Este film es una adaptación de la novela "The Natural". Aquí Redford interpreta a un jugador de béisbol viejo que se encarga de los The New York Knights y logran ganar las Grandes Ligas en el año 1939. Fue nominada a cuatro Oscars.

Un puente lejano, de Richard Attenborough, 1977

La película está basada en la novela de Cornelius Ryan. Es una película sobre la Segunda Guerra Mundial y participan grandes artistas: Sean Connery, Edward Fox, James Caan, Dirk Bogarde, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins, Liv Ullmann, Maximilian Schell, entre otros.

Los tres días del cóndor, Sidney Pollack, 1975

Robert Redford y Sidney Pollack participan en este apasionante thriller en el cual Redford interpreta a un funcionario de la CIA. Es una adaptación de la novela "Six Days of the Condor".