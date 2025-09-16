Murió Robert Redford: ¿De cuánto es su fortuna y quiénes la heredarán?







Más allá de su talento como actor y director, Robert Redford fue un gran inversionista capaz de combinar con destreza arte, cultura y negocios.

Robert Redford fue un destacado inversor, más allá de su talento como actor y director. The film nook set

La muerte de Robert Redford tomó por sorpresa a muchos. A pesar de su edad avanzada, nada anticipó su muerte. Durante más de 6 décadas Redford fue parte de la industria del cine: desde Hollywood hasta Sundance, delante de las cámaras y detrás de ellas. Su buen tino a la hora de elegir proyectos y de encararlos, fue un sello que también imprimió en sus inversiones. De hecho, su fortuna ronda los 200 millones de dólares y si bien no hay mayores precisiones, todo indica que su segunda esposa, Sibylle Szaggars, sus hijos Shauna, David y Amey, junto a sus nietos, serían sus beneficiarios.

Redford era conocido por su faceta empresarial y por las inversiones que realizó en su vida. Tenía una gran capacidad para combinar arte, cultura y negocios, lo que logró posicionarlo como un modelo de artista/emprendedor que logró capitalizar un patrimonio de décadas de trabajo y toma de decisiones financieras muy inteligentes que potenciaron su fortuna acumulada.

Robert Redford, un gran inversor Más allá de ser una estrella de cine, Redford fue un empresario e inversor muy inteligente, que manejó muy bien sus finanzas. Según Celebrity Net Worth, su fortuna está valuada en USD 200 millones aproximadamente.

robert redford todos los hombres del presidente Robert Redford en "Todos los hombres del presidente". CNN

A pesar de ser reconocido mundialmente por sus éxitos cinematográficos, también pudo diversificar la fuente de ingresos y aumentar exponencialmente su fortuna a través de inversiones inteligentes. Una de sus grandes apuestas fue en el mercado inmobiliario, incluso adquirió una gran porción de tierras en Utah, donde más tarde fundó Sundance, una estación de esquí conocida como uno de los destinos de turismo muy elegidos por mezclar la naturaleza con algo de creatividad que lo hace único.

Al tener un vínculo muy especial con el mundo de la naturaleza, también fundó emprendimientos de impacto cultural y social, como el Festival de Cine de Sundance y el Sundance Institute. Incluso llegó a fundar un canal de cine independiente. Estas movidas, además de darle un merecido reconocimiento a Redford, lo situaron como beneficiario de múltiples ingresos que potenciaron su fortuna. Robert Redford presentó ayer la segunda edición del Festival Sundance de Londres sin certezas sobre ediciones futuras. El Festival de Cine de Sundance fue sin dudas una de las inversiones más destacadas de Robert Redford. También invirtió en California y en Nueva York, por los derechos adquiridos de sus películas y los contratos publicitarios. Además de participar en proyectos ecológicos que fueron también una fuente de ingresos acumulable.

