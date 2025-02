Murió Roberto Orci, guionista y productor de películas de "Star Trek", "Transformers" y "Misión imposible"

Los trabajos de Roberto Orci en cine y televisión

Orci fue coguionista y productor de la nueva versión cinematográfica de Star Trek de 2009 y sus dos secuelas, así como de la película Transformers de 2007 y la secuela de 2009 Transformers: Revenge of the Fallen. Los créditos cinematográficos de Orci también incluyen trabajos de escritura en Misión Imposible III y La leyenda del Zorro y producción de la franquicia Now You See Me, The Proposal , Eagle Eye , The Mummy y The Amazing Spider-Man 2, que también coescribió.