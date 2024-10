Murió Ron Ely, el reconocido actor que protagonizó la serie de "Tarzan"

“Lo conocí como mi padre, y ha sido un honor para mí. Para mí, era la luna".

“Mi padre era mi mundo, y creó un mundo increíble. Era fuerte y protector. Era brillante y ridículamente divertido. Era estoico y sensible. Era dinámico y poderoso. Era mi modelo a seguir y mi inspiración. Era humilde y recibía respeto por naturaleza, el respeto que tanto merecía".

“La historia de la vida de mi padre fue una historia de perseverancia incansable, dedicación inagotable a su familia y amigos, coraje para hacer lo correcto y sacrificio voluntario para hacer realidad los sueños de sus seres queridos. También fue una historia de alegría y amor, algo que todos los que lo rodeaban tuvieron el privilegio de experimentar. Una vez que conociste el amor de mi padre, el mundo se convirtió en un lugar más brillante y lleno de significado".

“Estoy haciendo todo lo posible para recorrer este camino de pérdida con la fuerza y la gracia que sé que él querría para mí. Estoy recogiendo los pedazos de mi corazón que siento que son de él y los estoy cimentando firmemente en su lugar antes de recoger el resto de los pedazos rotos. Me hace sentir que una parte de él todavía está aquí, y lo necesito, y el mundo lo necesita".

“Mi mayor consuelo es saber que mi papá está con mi mamá y mi hermano. También es mi mayor tristeza porque los extraño tanto que eso está grabado en mi alma. Llevaré con orgullo todas mis partes favoritas de ellos, grabadas con amor en mi corazón, hasta que nos volvamos a encontrar”.

Embed - K I K I E L Y on Instagram: "The world has lost one of the greatest men it has ever known - and I have lost my dad. My father was someone that people called a hero. He was an actor, writer, coach, mentor, family man and leader. He created a powerful wave of positive influence wherever he went. The impact he had on others is something that I have never witnessed in any other person - there was something truly magical about him. This is how the world knew him. I knew him as my dad - and what a heaven sent honor that has been. To me, he hung the moon. My father was my world - and what an incredible world he created. He was strong and protective. He was brilliant and ridiculously funny. He was stoic and sensitive. He was dynamic and powerful. He was my role model and inspiration. He was humble and inherently received respect - the respect he so deserved. My father’s life story was one of relentless perserverence, unending dedication to his family and friends, courage to do what was right, and willing sacrifice to facilitate the dreams of those he loved. It was also a story of joy and love - something everyone close to him had the privilege of experiencing. Once you knew my father’s love, the world grew to be a brighter and more meaningful place. I am doing my best to walk this path of loss with the strength and grace that I know he would want for me. I picking up the pieces of my heart that feel like pieces of him - and cementing those firmly in place before I pick up the rest of the broken bits. It makes me feel like part of him is still here - and I need that - and the world needs that. My greatest comfort is knowing that my dad is with my momma and my brother. It is also my greatest sadness because I miss them all so much that it’s etched into my soul. I will proudly carry all of my favorite pieces of them - lovingly cemented into my heart - until we all meet again."