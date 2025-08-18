Shakira y Antonio De la Rúa, ¿otra vez juntos?







Un video donde se ve a Shakira cenando en un restaurante junto a Antonio De la Rúa volvió a despertar versiones de reconciliación entre la cantante y el hijo del expresidente argentino.

La pareja se había separado en malos términos, hace más de una década. Vanity Fair

La imagen sorprendió a propios y extraños: Shakira y Antonio de la Rúa compartiendo una cena en un restaurante, más de una década después de su escandalosa separación. El registro, que se viralizó en cuestión de horas, generó una lluvia de comentarios y abrió la puerta a la pregunta inevitable: ¿hay una segunda oportunidad para la pareja que dominó titulares en los 2000?

Lo llamativo es que la cantante colombiana no estaba sola. Sus hijos, Sasha y Milan, fruto de su relación con Gerard Piqué, también estuvieron en la mesa. Ese detalle alimentó aún más la especulación, ya que muchos interpretaron la escena como un gesto de acercamiento y presentación familiar.

Medios del espectáculo recuerdan que el año pasado el hijo de Fernando de la Rúa había tenido gestos en redes sociales hacia su ex pareja, e incluso su hija, Zulu, fue vista en un recital de la colombiana en Argentina. Para algunos fanáticos, esos pequeños indicios venían marcando el terreno para este inesperado reencuentro.

Shakira-Antonio-de-la-Rua-pareja ¿Otros tiempos? Shakira y Antonio durante su noviazgo. Ahora, un reencuentro los tendría como protagonistas. El video de la cena entre Shakira y De la Rúa En las imágenes difundidas se lo ve al hijo del expresidente Fernando de la Rúa sentado a la mesa junto a la cantante y parte de su entorno más íntimo. Allí también aparece Tonino, el hermano de Shakira, una presencia que no pasó desapercibida para quienes siguen de cerca los movimientos de la artista.

El momento coincidió con su gira en México, donde la colombiana sorprendió al incluir en el repertorio “Día de Enero”, canción que escribió en homenaje a Antonio en los primeros años de su relación. Antes de entonarla, lanzó una dedicatoria que muchos interpretaron como una pista: “Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre”.

Embed #parati #viral #fyp Dia de Enero - Shakira @raquelsevilla5505 Volvieron? #shakira Aunque ninguno de los protagonistas se pronunció sobre la cena, el silencio solo encendió más las versiones. En redes sociales, los fanáticos se dividieron entre quienes celebran la posibilidad de una reconciliación y quienes recuerdan que el final de la pareja estuvo marcado por fuertes tensiones legales. La pareja no se había separado en buenos términos shakira peru Shakira se enfrentó con Antonio De la Rúa ante la Justicia luego de que él la demandara por intereses comerciales. @shakira El quiebre entre Shakira y Antonio de la Rua en 2011 fue todo menos pacífico. A poco de separarse, ella comenzó su relación con Piqué, mientras que el empresario argentino inició una serie de demandas millonarias contra la cantante. Primero intentó congelar fondos de una cuenta en Suiza, algo que la Justicia bloqueó. Más tarde, en Los Ángeles, aseguró haber sido consejero clave en la carrera de la colombiana y reclamó una compensación económica. El caso no prosperó, pero insistió con un nuevo reclamo en Nueva York, esta vez por 100 millones de dólares. La defensa de Shakira fue tajante: presentó correos electrónicos donde él afirmaba no tener relación con su carrera y un contrato firmado en el que se especificaban las obligaciones mutuas en caso de ruptura. Con esas pruebas, los reclamos quedaron sin efecto. Ese historial hace que el reencuentro sorprenda aún más. Algunos lo leen como un gesto de madurez y cierre de viejas heridas; otros, como una simple coincidencia sin mayor trasfondo. La verdad, por ahora, queda en suspenso.