Phil Collins afirmó que ahora está "bien de salud" e insinuó la "posibilidad de dar algunos conciertos" + Agregar ámbito en









Collins se hizo presente en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado por la noche.

El músico de 75 años se mostró abierto a volver a los escenarios.

Phil Collins hizo una rara aparición pública para aceptar su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en la ceremonia celebrada en Los Ángeles el sábado, donde habló sobre su salud, afirmando que ahora se encuentra "bien".

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“Muchísimas gracias. Gracias. No estoy tan mal como parece. Estoy mucho mejor”, dijo Collins al comienzo de su discurso. “Tengo que decir que hay muchos rumores sobre si voy a cantar o a hacer una gira para presentar un álbum, pero aún no han oído lo último de mí”, añadió.

En la sala de prensa tras la ceremonia, explicó que cuenta con un estudio de grabación propio y una banda de músicos que le permiten seguir creando música, e incluso disfrutar de ello. Espera compartir esta música y salir de gira en el futuro.

“Todo empezó a ir mal”, dijo el músico. “Llegó un momento en que pensé que no sobreviviría, y mucho menos volvería a salir de gira. Pero la otra noche estuve hablando con los chicos sobre esto, y todos se entusiasmaron, incluyéndome a mí, al ver que no es imposible dar algunos conciertos”.

“Tengo muy buenos amigos que son excelentes músicos y que han estado en mi banda. Me gustaría ir a mi estudio a divertirme un poco y componer música que espero que sea lo suficientemente buena como para que la gente la escuche y la disfrute”, añadió. “Así que es un proyecto en desarrollo”.

Phil Collins y sus problemas de salud Collins siempre ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud. En agosto, declaró al periódico The Times de Londres que estuvo a punto de morir en 2024 debido a complicaciones derivadas del abuso del alcohol. A principios de 2026, comentó a BBC Two que se había sometido a cinco cirugías de rodilla. A pesar de sus problemas de salud, está decidido a continuar con su carrera musical. "Bueno, dices algo una vez y tienes que responder preguntas al respecto para siempre. No puedo creer que no vaya a hacer nada. No soy muy bueno para no hacer nada", dijo Collins a los periodistas.

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