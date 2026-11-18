Harry Styles, Billie Eilish y Sam Fender encabezarán la edición 2027 del Festival de Glastonbury + Agregar ámbito en









Los tres nombres que encabezan el cartel han sido objeto de rumores durante mucho tiempo, mientras que Cher se suma como una sorpresa en el codiciado espacio de leyendas.

Por primera vez los cabeza de cartel del festival son menores a 35 años.

El Festival de Glastonbury 2027 ya tiene su lineup confirmado con Sam Fender, Harry Styles y Billie Eilish como cabezas de cartel.

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El festival compartió hoy (miércoles 18 de noviembre) por sorpresa el icónico cartel diseñado por Stanley Donwood, revelando así la primera gran lista de artistas confirmados para la fiesta de Worthy Farm el próximo junio. Este será el primer Glastonbury desde 2025, después de que el festival se tomara un año de descanso.

Los tres nombres que encabezan el cartel han sido objeto de rumores durante mucho tiempo, mientras que Cher llega como una sorpresa en el codiciado espacio de leyendas del domingo. Otros grandes nombres en el cartel incluyen a Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, Primal Scream, FKA Twigs, Mike D de Beastie Boys, Ellie Goudling y Jamie T.

En los próximos meses se irán anunciando más nombres, etapa por etapa.

View this post on Instagram Esta es la primera vez que tanto Fender como Styles encabezan el cartel de Glastonbury, ya que el ganador del premio Mercury de Newcastle fue cabeza de cartel en Reading & Leeds en 2023, y la exestrella de One Direction es un artista mundial que llena estadios con su gira "Together Together". En el caso de Eilish, regresa tras ser cabeza de cartel de Glastonbury en 2022.

Esta es la segunda vez que los tres artistas solistas encabezan el cartel, después de Eilish, Paul McCartney y Kendrick Lamar en 2022, pero será la primera vez que los tres cabezas de cartel tengan menos de 35 años, lo que los convierte en los más jóvenes en la historia del festival. Glastonbury 2027, los rumores que no fueron Entre los nombres que se rumoreaba que serían cabezas de cartel y que finalmente no se materializaron, figuran Oasis, Muse, Taylor Swift, Madonna, Fontaines DC y Rihanna. Los fans esperaban que Oasis se redimiera de su desastroso concierto de 2004 cuando su gira Live '27 les dejó espacio para cerrar el festival el domingo, pero tanto Liam Gallagher como la directora de Glastonbury, Emily Eavis, desmintieron esos rumores. Eavis también desmintió los rumores de que Madonna encabezaría el cartel, al afirmar que "prácticamente el 95% de las historias que lees no son ciertas". El Festival de Glastonbury 2027 se celebrará del miércoles 23 al domingo 27 de junio en Worthy Farm, en Pilton, Somerset.