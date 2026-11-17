La productora argentina prepara para el 3 de enero de 2027 un festival en Narbona, La Barra, con una convocatoria proyectada de 10.000 personas. El evento reunirá a destacados referentes de la música electrónica internacional, con más de ocho horas de música y una puesta en escena de gran escala.

El dúo ucraniano ARTBAT encabezará el festival Endless Sound, que se realizará el 3 de enero de 2027 en Narbona, Punta del Este, con una convocatoria prevista de 10.000 personas.

La temporada de verano 2027 en Punta del Este tendrá uno de sus grandes encuentros de música electrónica de la mano de Endless Sound. La productora argentina prepara para el próximo 3 de enero un festival que reunirá en un mismo escenario a ARTBAT, Mind Against, Mariano Mellino y Plastik Funk, cuatro destacados proyectos de la escena electrónica internacional.

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El evento se realizará en Narbona, en la zona de La Barra, uno de los puntos más reconocidos de Punta del Este, y contará con una producción especialmente diseñada para recibir a un público estimado de 10.000 personas.

Con más de once años de trayectoria en la industria del entretenimiento, Endless Sound apuesta a una de sus producciones más ambiciosas, que combinará artistas de reconocimiento internacional, una imponente puesta en escena, tecnología de última generación y más de ocho horas de música.

La propuesta busca convocar a visitantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y otros países de la región que eligen Punta del Este como destino para sus vacaciones.

“Estamos preparando uno de los grandes eventos de la temporada en Punta del Este. La expectativa es enorme y creemos que vamos a tener una convocatoria muy importante, con público de Argentina, Uruguay, Brasil y otros países de la región. Queremos que sea una de esas fechas que marcan el verano”, destacó Laureano De Bernardis, socio de Endless Sound.

Endless Sound apuesta a una producción de gran escala en Punta del Este

Para esta edición, la productora prepara un importante despliegue de infraestructura, sonido, iluminación y tecnología audiovisual.

El predio de Narbona contará con una gran estructura de carpa, un escenario principal de importantes dimensiones, pantallas LED y diferentes sectores especialmente diseñados para ofrecer una experiencia integral a los asistentes.

La propuesta no estará centrada únicamente en las presentaciones musicales, sino también en generar un espectáculo visual y tecnológico que acompañe cada momento de la jornada.

La elección de La Barra responde al atractivo de una de las zonas más exclusivas y concurridas de Punta del Este, que durante enero concentra buena parte de la actividad social, turística y nocturna del balneario.

“Punta del Este tiene un público muy especial y enero es un momento ideal para hacer un festival de esta magnitud. Estamos apostando a una producción para 10.000 personas, con artistas de primer nivel internacional y una puesta en escena a la altura de los grandes festivales de música electrónica”, señaló De Bernardis.

Una productora argentina con más de una década de trayectoria

Endless Sound cuenta con más de once años de experiencia en la organización de espectáculos y producciones musicales de gran convocatoria.

A lo largo de su trayectoria, la compañía desarrolló eventos en importantes escenarios de Buenos Aires y Mendoza, entre ellos el estadio Obras, el Auditorio Ángel Bustelo y Arena Maipú.

Su recorrido incluye producciones con artistas internacionales como Boris Brejcha, John Digweed, Amelie Lens, Nina Kraviz, Maceo Plex, Stephan Bodzin y Deborah De Luca, entre otros referentes de la música electrónica.

Con este nuevo proyecto, la productora busca continuar ampliando su presencia en Sudamérica y posicionarse como una de las compañías argentinas que apuestan a llevar espectáculos de gran escala a los principales destinos de la región.

“Para nosotros, Punta del Este representa mucho más que una fecha dentro del calendario. Es una apuesta importante por Uruguay y por el crecimiento de Endless Sound a nivel regional. Queremos seguir desarrollando grandes producciones y demostrar que desde Argentina podemos crear experiencias a la altura de los festivales más importantes del mundo”, expresó De Bernardis.

ARTBAT, Mind Against, Mariano Mellino y Plastik Funk: un line-up de primer nivel internacional

Uno de los principales atractivos del festival será la presentación de ARTBAT, el reconocido dúo ucraniano integrado por Artur Kryvenko y Vitaliy Limarenko, que se consolidó como una de las referencias de la música electrónica internacional.

Con presentaciones en festivales como Tomorrowland y Ultra Music Festival, ARTBAT conquistó escenarios de distintos continentes gracias a su particular combinación de sonidos melódicos, energía y producciones audiovisuales de gran impacto.

El line-up también contará con Mind Against, el proyecto de los hermanos italianos Alessandro y Federico Fognini, reconocidos por su estilo que combina techno melódico, atmósferas envolventes y una identidad musical propia.

La representación argentina estará a cargo de Mariano Mellino, uno de los principales exponentes nacionales del progressive house, con una extensa trayectoria en clubes y festivales internacionales.

A ellos se sumará Plastik Funk, reconocido proyecto de la escena electrónica internacional, que aportará una propuesta musical marcada por el house, la energía y los sonidos orientados a la pista de baile. Su participación completará una programación que combinará diferentes estilos de la electrónica en una misma jornada.

“Reunir a ARTBAT, Mind Against, Mariano Mellino y Plastik Funk en una misma noche es una apuesta muy fuerte. No queremos que sea solamente un show, sino una experiencia completa, con más de ocho horas de música y una producción que sorprenda al público. Estamos trabajando para que el 3 de enero sea una de las fechas más convocantes del verano”, aseguró De Bernardis.

Punta del Este se prepara para uno de los grandes encuentros electrónicos del verano

El festival se desarrollará durante el primer fin de semana de enero, uno de los períodos de mayor movimiento turístico en Punta del Este, cuando miles de visitantes internacionales llegan al balneario uruguayo.

La iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento regional de Endless Sound, que busca consolidar su presencia en nuevos mercados y continuar desarrollando espectáculos que combinen música, entretenimiento y experiencias de alto nivel.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales de venta. Para el público de Argentina, Brasil y Paraguay, la comercialización se realiza mediante Venti, mientras que en Uruguay pueden adquirirse a través de Passline, con diferentes categorías y etapas de venta.

Con una convocatoria proyectada de 10.000 personas, cuatro destacados proyectos internacionales y una producción especialmente concebida para Punta del Este, Endless Sound se prepara para protagonizar uno de los grandes encuentros de música electrónica del verano 2027.

El próximo 3 de enero, Narbona será el escenario de una noche que promete reunir música, tecnología y una experiencia de primer nivel en uno de los destinos turísticos más importantes de Sudamérica.